Комиссия спортсменов отказалась от предложения посетить заседание президиума ВФЛА

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Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отказалась от предложения посетить ближайшее заседание президиума организации.
Комиссия спортсменов отказалась от предложения посетить заседание президиума ВФЛА
  • РИА Новости

Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии спортсменов ВФЛА, опубликованном в Instagram.

Отмечается, что президиуму также было рекомендовано утвердить Родиона Гатауллина главой комиссии спортсменов и ввести его в состав президиума, наделив правом голоса.

«Общение с руководством ВФЛА от имени комиссии спортсменов будет возложено на председателя после его утверждения и включения в состав президиума ВФЛА с правом голоса», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что ВФЛА пригласила Ласицкене, Сидорову и Шубенкова на заседание президиума.

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