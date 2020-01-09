Комиссия спортсменов отказалась от предложения посетить заседание президиума ВФЛА
- РИА Новости
Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии спортсменов ВФЛА, опубликованном в Instagram.
Отмечается, что президиуму также было рекомендовано утвердить Родиона Гатауллина главой комиссии спортсменов и ввести его в состав президиума, наделив правом голоса.
«Общение с руководством ВФЛА от имени комиссии спортсменов будет возложено на председателя после его утверждения и включения в состав президиума ВФЛА с правом голоса», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что ВФЛА пригласила Ласицкене, Сидорову и Шубенкова на заседание президиума.