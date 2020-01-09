ВФЛА пригласила Ласицкене, Сидорову и Шубенкова на заседание президиума

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Всероссийская федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) пригласила Марию Ласицкене, Анжелику Сидорову и Сергея Шубенкова на ближайшее заседание президиума организации.
ВФЛА пригласила Ласицкене, Сидорову и Шубенкова на заседание президиума
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

По словам пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой, сообщает ТАСС, спортсменам были направлены соответствующие письма с предложением посетить заседание, запланированное на 10 января.

Отмечается, что на нём будут обсуждаться вопросы, которые спортсмены затронули в своём открытом письме к руководству организации.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

Ранее Анжелика Сидорова заявила, что ответ ВФЛА на открытое письмо, написанное в адрес организации самой спортсменкой, а также Ласицкене и Шубенковым, нельзя назвать адекватной реакцией.

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