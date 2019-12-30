ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ответила на открытое письмо в адрес организации от российских спортсменов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.

«Действующее руководство ВФЛА понимает позицию спортсменов. Действительно, 25 декабря 2019 года Марина Купцова была освобождена от должности главы комиссии спортсменов ВФЛА. Сделать комиссию спортсменов ВФЛА по-настоящему рабочим органом в наших с вами руках», — говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что спортсмены смогут отправить свои пожелания по поводу кандидатов на пост главы комиссии, а также её членов в президиум ВФЛА.

«Предлагаем провести 10 января в Москве рабочую встречу руководства ВФЛА и членов комиссии спортсменов ВФЛА», — написано на сайте.

В организации уверены, что на встрече стороны смогут обсудить все проблемы и ответить на важные вопросы.

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков задали организации вопрос о планах выхода из кризиса в отечественной лёгкой атлетике. ВФЛА с 2015 года отстранена от World Athletics, а отечественные спортсмены выступают на международных стартах под нейтральным флагом.

Ранее Павел Колобков поддержал позицию Ласицкене в вопросе борьбы за права чистых спортсменов.