ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Действующее руководство ВФЛА понимает позицию спортсменов. Действительно, 25 декабря 2019 года Марина Купцова была освобождена от должности главы комиссии спортсменов ВФЛА. Сделать комиссию спортсменов ВФЛА по-настоящему рабочим органом в наших с вами руках», — говорится в сообщении на сайте организации.
Отмечается, что спортсмены смогут отправить свои пожелания по поводу кандидатов на пост главы комиссии, а также её членов в президиум ВФЛА.
«Предлагаем провести 10 января в Москве рабочую встречу руководства ВФЛА и членов комиссии спортсменов ВФЛА», — написано на сайте.
В организации уверены, что на встрече стороны смогут обсудить все проблемы и ответить на важные вопросы.
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков задали организации вопрос о планах выхода из кризиса в отечественной лёгкой атлетике. ВФЛА с 2015 года отстранена от World Athletics, а отечественные спортсмены выступают на международных стартах под нейтральным флагом.
Ранее Павел Колобков поддержал позицию Ласицкене в вопросе борьбы за права чистых спортсменов.