Колобков поддержал позицию Ласицкене в вопросе борьбы за права чистых спортсменов

Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение о публичных критических высказываниях трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене относительно ситуации в лёгкой атлетике и в российском спорте в целом.

«Я прекрасно понимаю Марию. Она лучшая спортсменка мира в лёгкой атлетике, а впереди Олимпийские игры. Ей хочется выступать на соревнованиях с российскими флагом и гимном, а она уже практически год лишена этой возможности. Из ВФЛА ушли три вице-президента и президент, а ведь именно организация несёт ответственность за развитие вида спорта. Плюс мы пока не видим никаких результатов расследования от World Athletics. Надеемся, что сейчас они покажут нам какие-нибудь документы. Да, были нарушения у Данила Лысенко, он сам это признал и понесёт заслуженное наказание. Но я так и не увидел доказательств того, что в этих нарушениях принимала участие ВФЛА», — заявил Колобков RT.

Он подчеркнул, что спортсмены имеют право открыто говорить о своём отношении к этому вопросу, и отметил, что всем чистым российским спортсменам необходимо занять такую позицию, как это сделала Ласицкене.

«Они должны объединиться, я сам готов со всеми встретиться и поговорить. Нужно бороться с допингом всем вместе — и спортсменам, и тренерам, и руководству федераций. Та же Маша с её активной жизненной позицией вполне могла бы стать своеобразным пропагандистом здорового спорта. Конечно, сложно сочетать тренировки и подобную работу, но это необходимо, потому что мы все несём ответственность за наших атлетов. По-другому побороть эту беду невозможно», — добавил министр.

Ранее Колобков высказал мнение о борьбе с допингом в России.