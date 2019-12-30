Колобков высказал мнение о борьбе с допингом в России

Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение о проделываемой в стране работе по борьбе с допингом.

«Как сегодня бороться с допингом? Универсального ответа на этот вопрос не существует нигде в мире. Если говорить о статистике, то по итогам 2017 года мы были лишь на шестом месте по количеству зарегистрированных допинговых случаев. Это по результатам проверок, которые проводились в России и за рубежом во время международных соревнований. Плюс у нас есть Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с абсолютно прозрачной системой управления. На данный момент они берут 9000 проб. Четыре года назад мы обеспечили их необходимым финансированием, увеличив его в 2,5 раза и создав всю необходимую нормативную базу. Если раньше Министерство спорта обвиняли в том, что мы вмешиваемся в их деятельность, то сейчас таких разговоров больше нет, и недавний мониторинг это подтвердил. Может быть, победить допинг и невозможно, но, по крайней мере, мы всё для этого делаем», — рассказал Колобков RT.

Ранее он высказал мнение, что победить мат на трибунах и допинг полностью невозможно.