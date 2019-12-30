Колобков: победить мат на трибунах и допинг полностью невозможно

Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение о положении дел в работе с болельщиками в стране.

«В последние годы перестали работать с болельщиками, как раньше? Вы, наверное, хотите сказать, что больше нет Всероссийского общества болельщиков. Это так, но его работа, к сожалению, не приносила должных результатов. Более того, не стоит забывать, что его руководители сами участвовали в незаконных акциях и потом сидели в тюрьмах во Франции. Мы постоянно работаем над вопросом правонарушений на стадионах, и статистика показывает, что их количество снижается. Болельщики становятся взрослее, а условия для них на новых аренах — лучше. То, что было в начале 2000-х годов, невозможно сравнивать с тем, что происходит сейчас. Хотя нет предела совершенству. Конечно, когда идёшь на стадион, хочется получить удовольствие, а не видеть безобразное поведение фанатов и слышать мат-перемат», — заявил Колобков RT.

Он отметил, что должна стоять чёткая цель победить брань на трибунах, а также продолжать работу с болельщиками и повышать их культуру.

«Да, победить абсолютно все негативные явления, как мат и тот же допинг, наверное, полностью невозможно. Но стремиться надо», — добавил министр.

Ранее он заявил, что ситуация с оскорблениями Дзюбы не красит российский футбол.