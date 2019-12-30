Колобков: ситуация с оскорблениями Дзюбы не красит российский футбол

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Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение о ситуации, связанной с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой, задержанием болельщиков в Санкт-Петербурге и акциями протеста на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Колобков: ситуация с оскорблениями Дзюбы не красит российский футбол
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Это крайне неприятная история. Но этот вопрос касается и министерства, и Российского футбольного союза (РФС), и правоохранительных органов, и самих клубов. А вот Дзюба — молодец. Он показал, что справился с этой ситуацией, своими голами доказал, что у него железная нервная система. Но всё это, конечно, не красит наш футбол. Безусловно, реакция будет и порядок на трибунах нужно наводить. Многие страны побороли эту проблему и мы поборем», — заявил Колобков RT.

Ранее сообщалось, что РФС ввёл запрет на критику действий арбитров.

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