Колобков: ситуация с оскорблениями Дзюбы не красит российский футбол

Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение о ситуации, связанной с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой, задержанием болельщиков в Санкт-Петербурге и акциями протеста на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это крайне неприятная история. Но этот вопрос касается и министерства, и Российского футбольного союза (РФС), и правоохранительных органов, и самих клубов. А вот Дзюба — молодец. Он показал, что справился с этой ситуацией, своими голами доказал, что у него железная нервная система. Но всё это, конечно, не красит наш футбол. Безусловно, реакция будет и порядок на трибунах нужно наводить. Многие страны побороли эту проблему и мы поборем», — заявил Колобков RT.

Ранее сообщалось, что РФС ввёл запрет на критику действий арбитров.