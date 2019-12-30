Ласицкене назвала ответ ВФЛА на открытое письмо неуважением к себе

Короткая ссылка
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, которое она написала вместе с другими легкоатлетами — Анжеликой Сидоровой и Сергеем Шубенковым.

«Этот якобы ответ ВФЛА — неуважение ко мне как к спортсменке. Лично я встречаться с нынешним руководством ВФЛА не планирую ни 10 января, ни в дальнейшем», — написала Ласицкене в сториз в своём Instagram.

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков в открытом письме задали организации вопрос о планах выхода из кризиса в отечественной лёгкой атлетике. ВФЛА с 2015 года отстранена от World Athletics, а отечественные спортсмены выступают на международных стартах под нейтральным флагом.

Ранее ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить