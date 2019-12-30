Ласицкене назвала ответ ВФЛА на открытое письмо неуважением к себе

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, которое она написала вместе с другими легкоатлетами — Анжеликой Сидоровой и Сергеем Шубенковым.

«Этот якобы ответ ВФЛА — неуважение ко мне как к спортсменке. Лично я встречаться с нынешним руководством ВФЛА не планирую ни 10 января, ни в дальнейшем», — написала Ласицкене в сториз в своём Instagram.

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков в открытом письме задали организации вопрос о планах выхода из кризиса в отечественной лёгкой атлетике. ВФЛА с 2015 года отстранена от World Athletics, а отечественные спортсмены выступают на международных стартах под нейтральным флагом.

Ранее ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой.