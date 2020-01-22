ВФЛА сожалеет, что Ласицкене решила пропустить «Русскую зиму» в знак протеста

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) сожалеет о решении трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене пропустить традиционный турнир «Русская зима».
ВФЛА сожалеет, что Ласицкене решила пропустить «Русскую зиму» в знак протеста
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Многие зрители ждали её выступления на турнире этого года. Очень жаль, что зрители не дождутся выступления своего кумира, это большая потеря для её болельщиков и всех любителей лёгкой атлетики. Но это решение Марии и её наставника. Другие высказывания Марии лежат в юридической плоскости, нет смысла их комментировать», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ВФЛА.

Традиционный легкоатлетический турнир «Русская зима» проводится с 1992 года. В 2020 году соревнования пройдут 9 февраля в московском манеже ЦСКА.

Ранее Ласицкене не исключила, что может подать в суд на ВФЛА.

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