ВФЛА сожалеет, что Ласицкене решила пропустить «Русскую зиму» в знак протеста

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) сожалеет о решении трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене пропустить традиционный турнир «Русская зима».

«Многие зрители ждали её выступления на турнире этого года. Очень жаль, что зрители не дождутся выступления своего кумира, это большая потеря для её болельщиков и всех любителей лёгкой атлетики. Но это решение Марии и её наставника. Другие высказывания Марии лежат в юридической плоскости, нет смысла их комментировать», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ВФЛА.

Традиционный легкоатлетический турнир «Русская зима» проводится с 1992 года. В 2020 году соревнования пройдут 9 февраля в московском манеже ЦСКА.

Ранее Ласицкене не исключила, что может подать в суд на ВФЛА.