ВФЛА сожалеет, что Ласицкене решила пропустить «Русскую зиму» в знак протеста
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- РИА Новости
«Многие зрители ждали её выступления на турнире этого года. Очень жаль, что зрители не дождутся выступления своего кумира, это большая потеря для её болельщиков и всех любителей лёгкой атлетики. Но это решение Марии и её наставника. Другие высказывания Марии лежат в юридической плоскости, нет смысла их комментировать», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ВФЛА.
Традиционный легкоатлетический турнир «Русская зима» проводится с 1992 года. В 2020 году соревнования пройдут 9 февраля в московском манеже ЦСКА.
Ранее Ласицкене не исключила, что может подать в суд на ВФЛА.