Ласицкене не исключила, что может подать в суд на ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что рассматривает вариант подачи иска к бывшему и нынешнему руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Я рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА. Если суд откажется принять моё заявление на ВФЛА как общественную организацию, то буду подавать в суд на конкретных людей», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что имеет в виду функционеров, имеющих отношение к допинговому делу Даниила Лысенко.

«Их действия привели и приводят к моим потерям — моральным, имиджевым и материальным. По предварительным подсчётам, в случае полного пропуска зимнего сезона это будет многомиллионный иск», — добавила легкоатлетка.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

На фоне этих событий между спортсменами и федерацией возник конфликт.

Ранее сообщалось, что Ласицкене отказалась общаться с ВФЛА.