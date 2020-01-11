Ласицкене отказалась общаться с ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что отказывается от личных контактов со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) до тех пор, пока руководство организации не уйдёт в отставку.

Об этом 26-летняя спортсменка сообщила ТАСС.

«Все эти люди являются неотъемлемой частью той самой команды, которая сейчас отстранена от работы в лёгкой атлетике. Поэтому, пока они все не уйдут, я не буду иметь с ВФЛА никаких дел. Но по их действиям уже давно понятно, что им абсолютно всё равно на спортсменов, они просто пытаются всеми правдами и неправдами остаться у власти, с такими людьми мне не по пути», — пояснила Ласицкене.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

На фоне этих событий между спортсменами и федерацией возник конфликт.

Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов отказалась от предложения посетить заседание президиума ВФЛА.