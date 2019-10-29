Автомобили и 5 млн рублей: Ласицкене и Сидорова получили подарки от Федерации бокса России
- Чемпионка мира по легкой атлетике Мария Ласицкене
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
«Не могу принять такой подарок»
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене получила автомобиль и сертификат на 5 млн рублей от Федерации бокса России (ФБР) за успешное выступление на первенстве планеты 2019 года. Аналогичный подарок достался ещё одной обладательнице золотой медали турнира, прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой.
Торжественное мероприятие состоялось в Москве в рамках церемонии чествования женской сборной России по боксу. Инициаторами приглашения легкоатлеток стали представительницы именно этого вида спорта. Они направили руководству ФБР коллективное письмо с просьбой обратить внимание на победы Ласицкене и Сидоровой. Глава организации Умар Кремлёв одобрил данную идею и пообещал наградить не только чемпионок мира, но и их личных тренеров.
После церемонии Ласицкене призналась, что приглашение стало для неё неожиданностью. Кроме того, она рассказала, как намерена распорядиться вознаграждением. Деньги будут поровну разделены между всеми российскми легкоатлетами, принимавшими участие в чемпионате мира.
«Сегодняшнее событие — просто праздник, даже слёзы на глазах. Очень смешанные чувства, и неудобно, и очень приятно. Первая мысль была о том, что не могу принять такой подарок, так как это очень ответственно. И мы с Анжеликой решили, что так будет правильнее. Хочу сказать спасибо руководству ФБР. Люди болеют за свой спорт, это то, с чего надо брать пример», — цитирует Ласицкене «Спорт-Экспресс».
Слова коллеги по национальной команде подтвердила и Сидорова.
«Разделить деньги мы решили буквально в следующую секунду после того, как узнали о награде. У нас в команде есть и призёры, и люди, занявшие четвёртое место. Они также заслуживают внимания!», — приводит её слова РИА Новости.
Однако на этом благородные поступки прыгуньи в высоту не закончились. Ключи от автомобиля она передала своему личному наставнику Геннадию Габриляну, под чьим руководством тренируется с 10 лет.
«Все медали — это заслуга моего тренера. Хочу, чтобы вы катались по Москве на машине», — сказала Ласицкене.
Машина вручается главному творцу побед Маши и просто великолепному человеку - ее тренеру Геннадию Габриляну 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/XWEakhXQBF— Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) October 29, 2019
Напомним, после завоевания Ласицкене золота в Дохе её супруг, известный тележурналист Владас Ласицкас раскритиковал Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА). По его словам, руководство организации «отблагодарило» спортсменку сообщением, в то время как боксёры за свои успехи на мировом первенстве получили автомобили и крупные денежные призы.
В ответ президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин напомнил Ласицкасу, что раньше легкоатлеты вовсе не получали никаких дополнительных наград, а также пояснил, что наличие дополнительных призов зависит не от руководства федерации, а от спонсоров. В то же время он пообещал сделать всё, что от него зависит, чтобы исправить ситуацию.
«Мы выполнили всё, о чём мечтали»
Нынешний сезон стал для Ласицкене одним из самых успешных в карьере. Она стала обладательницей золотой медали чемпионата Европы по лёгкой атлетике в закрытом помещении и выиграла общий зачёт «Бриллиантовой лиги». Однако главным её достижением является третья подряд победа на чемпионате мира, что прежде не удавалось ни одной прыгунье в высоту. За успехи она была вознаграждена титулом лучшей легкоатлетки года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации.
Подводя итоги сезона, Ласицкене вновь поблагодарила Габриляна и призналась, что до сих пор её переполняют положительные эмоции.
«Это был невероятный, яркий и тяжёлый сезон, хочется лечь и забыть, кто я, выключиться. Мы с Геннадием Гариковичем выполнили всё, о чём мечтали, и о чём боялись подумать», — заявила легкоатлетка.
В следующий раз Ласицкене появится в секторе на официальных соревнованиях через три месяца — 29 января 2020 года в немецком Котбусе. Однако к тренировкам она приступит уже в середине ноября.
Разумеется, главная цель Марии — победа на Олимпийских играх в Токио. Именно такого результата от неё ожидает Габрилян.
«Это правда, я счастливый человек. Но полностью буду счастлив лишь тогда, когда принесём России золото Олимпиады в Токио», — рассказал специалист в интервью «Прессболу».
По его словам, самым тяжёлым моментом в карьере Ласицкене стал пропуск Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, когда сборная России по лёгкой атлетике практически в полном составе была отстранена до участия в соревнованиях из-за допингового скандала.
«Это было очень жестоко, неправильно и несправедливо по отношению к чистым и честным спортсменам, как она. Законы должны быть одинаковы для всех. Без двойных стандартов и политических мотивов. Складывается впечатление, что непойманные наказывают пойманных. И очень надеюсь, что всех причастных, истинных виновников действий, приведших к этому кошмару, рассудит время», — добавил Габрилян.
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