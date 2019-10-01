Третье золото подряд: Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике

Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Победу принёс прыжок на высоте 2,04 м, который она выполнила с первой попытки. 26-летняя спортсменка стала первой в истории, кому удалось выиграть три чемпионских титула в своей дисциплине. Также в четвёртый день соревнований отборочный этап преодолел барьерист Сергей Шубенков.

Тяжелейшее золото Ласицкене

Всего четыре спортсмена приехали в Доху за третьим подряд золотом чемпионатов мира. Это метатель молота Павел Файдек, бегунья Дафне Схипперс, специалист тройного прыжка Кристиан Тэйлор и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Тэйлор со своей задачей уже справился, одержав победу накануне. Вслед за ним доказывать своё превосходство вышла российская спортсменка.

Финал женских прыжков в высоту стартовал со смехотворной планки 1,84 м — такой результат считался рекордом мира 60 лет назад, когда ещё принято было прыгать «ножницами». Но Ласицкене лишняя практика перед серьёзными высотами была как раз нужна — в сентябре она сделала шаг назад и заметно недопрыгивала до привычной двухметровой отметки.

Россиянка провела разминку успешно, и до высоты 1,96 м дошла без единой ошибки, так же как и украинка Юлия Левченко с американкой Вашти Каннингем. Ещё три спортсменки — белоруска Карина Демидик, полька Камила Лицвинко и Ярослава Магучих из Украины — тоже продолжили борьбу, но из-за сбитых планок на первое место не претендовали.

Трио лидеров осталось прежним и на высоте 1,98 м. Но уже было заметно, что у Левченко и Каннингем почти не осталось резервов, в то время как Ласицкене покорила планку с большим запасом. Свой класс россиянка подтвердила и на двухметровом рубеже, взяв его с первой попытки.

Но победу праздновать ей было рано — Каннингем тоже хватило одного подхода для успешного прыжка, хотя раньше никогда не забиралась на такую высоту. К тому же с третьей попытки справились и Левченко с Магучих. Впервые за 12 лет сразу четыре девушки продолжали борьбу за медали чемпионата мира на высоте двух метров.

The #WorldAthleticsChamps high jump is on 🔥



Four women over 2.00m.



Who's going to get their hands on the precious? 🥇🥈🥉 pic.twitter.com/ADhl6hnOVS — IAAF (@iaaforg) September 30, 2019

Раунд на высоте 2,02 м начался с ошибки Левченко. Следом настала очередь Ласицкене, и вновь она перелетела через планку с солидным запасом. Ответить попыталась Каннингем, но она впервые увидела перед собой красный флаг. Российская спортсменка наконец-то вышла на чистое первое место, но не осталась в одиночестве. Внезапно высоту 2,02 м также взяла 18-летняя Магучих, побив юниорский рекорд мира. Каннингем и Левченко после такого поворота событий успокоились и закончили соревнования. Бронзовая медаль досталась американке.

World U20 record in the high jump!



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 clears 2.02m. The battle for gold between her and Mariya Lasitskene is still on.#WorldAthleticsChampspic.twitter.com/f3jWGnfIlq — IAAF (@iaaforg) September 30, 2019

Планка поднялась ещё на два сантиметра выше. Ласицкене этого словно не заметила — в восьмой раз подряд она оставила планку в неприкосновенности. Магучих было бессмысленно пытаться её обогнать из-за прошлых неудачных попыток, но она всё-таки попыталась навязать борьбу. И вновь украинка совершила чудо — с третьей попытки она взяла высоту 2,04 м. Только один раз в истории две спортсменки так здорово выступали на чемпионате мира, и происходило это 32 года назад, когда болгарка Стефка Костадинова установила действующий мировой рекорд.

На этом Магучих всё-таки успокоилась. Серебра и титула самой молодой медалистки в технических дисциплинах ей было достаточно. Она укуталась в украинский флаг и сняла с себя номер. Её отказ сделал Ласицкене первой в истории трёхкратной чемпионкой мира. Россиянка ещё осталась в секторе, чтобы попытаться покорить 2,08 м, но соревноваться самой с собой ей уже не хотелось. Золотую медаль у неё уже было никому не отнять.

A #WorldAthleticsChamps competition for the ages!



High jump queen Mariya Lasitskene reigns supreme and clears 2.04m for gold 👑 pic.twitter.com/Jc02Swj0wR — IAAF (@iaaforg) September 30, 2019

Шубенков в игре

Перед выходом Ласицкене в сектор состоялись отборочные соревнования у других российских спортсменов. Сергей Шубенков уверенно начал выступление на чемпионате мира, выйдя в полуфинал в беге на 110 метров с барьерами. Он пробежал дистанцию за 13,27 с. Это его третий результат в сезоне и лучший в сентябрьских соревнованиях. При этом было заметно, что Шубенков не выкладывался на полную и лишь старался быть лучшим в своём забеге. Судя по всему, ему удалось вернуться в оптимальную форму после травмы.

Другие фавориты барьерного спринта прошли дальше вслед за Шубенковым. В их числе были ямаец Омар Маклауд, испанец Орландо Ортега и американец Грант Холлоуэй. Другой представитель США, обладатель второго результата в сезоне Даниэль Робертс был дисквалифицирован за то, что сбил чужой барьер.

В женских забегах на 400 метров никто из россиянок путь Шубенкова не повторил. Самые большие надежды были связаны с Полиной Миллер, которая в этом сезоне подобралась к 20-ке лучших в мире. Однако в своём забеге она заняла четвёртое место и пройти по времени с результатом 51,96 с не смогла. Ещё на три сотые секунды медленнее пробежала Ксения Аксёнова. Алёна Мамина из 52 секунд не выбежала и стала последней в своём забеге.

Эфиопский праздник

Одной из главных тем для недовольства на чемпионате мира в Дохе стали пустые трибуны на многих соревнованиях. Некоторые соревнования проходили в несвойственной для таких соревнований тишине. Но если шёл черед разыгрывать медали в длинном беге, шумовую поддержку обеспечивали эфиопские фанаты. За свою преданность они были полностью вознаграждены в четвёртый день турнира.

Среди участников финала бега на 5000 метров выделялись три брата из Норвегии — Филип, Хенрик и Якоб Ингебригтсены. Вместе они затесались в группе фаворитов из Эфиопии, Кении и США, стараясь создать максимально комфортные условия для самого младшего и одарённого из братьев Якоба. Но тот слишком сильно поверил в свои силы на последнем круге.

Его рывок ничем хорошим не закончился и только помог разогнаться двум эфиопам — Муктару Эдрису и Селемону Бареге. Эдрис в итоге защитил титул чемпиона в беге на 5000 метров, который он завоевал в прощальной гонке Мо Фары, а Бареге стал серебряным призёром. Бронза досталась канадцу Мохамеду Ахмеду, который выиграл секунду у ещё одного эфиопа Телахуна Бекеле.

Absolute scenes in the #WorldAthleticsChamps 5000m final.



The 2017 world champion becomes the 2019 world champion.



Muktar Edris wins 🥇 for Ethiopia 🇪🇹 in 12:58.85. pic.twitter.com/CZtBKnueHL — IAAF (@iaaforg) September 30, 2019

Диск низкого полёта

Мужские соревнования в метании диска стали редким примером того, когда в финале результаты оказались хуже, чем в квалификации. Победу одержал лидер сезона Даниэль Столь из Швеции, отправивший снаряд на 67,59 м. Двумя днями ранее ему удавалось метнуть диск на 29 сантиметров дальше.

Таким послаблением не воспользовался главный соперник Столя в этом сезоне ямаец Федрик Дакрс. Хотя он и выиграл для своей страны первую медаль в метании диска, но и шансы на золото были довольно высокими. Ещё одну историческую медаль для своей страны Лукас Вайссхайдингер — до него никто из австрийцев тоже не поднимался на пьедестал почёта в этой дисциплине. Прошлый чемпион мира из Литвы Андриус Гуджиус закончил соревнования на последнем месте.

Daniel Stahl wins #WorldAthleticsChamps discus gold 🇸🇪



The strong Swede launches the implement to 67.59m 💪 pic.twitter.com/FaklVfu7Iv — IAAF (@iaaforg) September 30, 2019

История для Уганды

В этом году женский бег на 800 метров недосчитался одного явного фаворита. Чемпионка мира Кастер Семеня проиграла борьбу за право соревноваться с женщинами и была вынуждена пропустить соревнования в Дохе. Место на высшей ступени пьедестала почёта оказалось доступным целому ряду спортсменок, которые раньше о нём не мечтали.

Свои претензии попытались предъявить американки — сразу три спортсменки из США вышли в финальный забег. Но у Рейвин Роджерс и Аджи Уилсон не оказалось такого прекрасного финишного рывка, как у представительницы Уганды Халимы Накаайи. Малоизвестная до сей поры спортсменка, чья страна не выигрывала медалей в женском беге на два круга, отпраздновала одну из самых неожиданных побед этих соревнований. Американки вместо победного дубля довольствовались серебром и бронзой.

#WorldAthleticsChamps Gold for Uganda! 🇺🇬



Halimah Nakaayi outsprints everyone over the final 100m to win the 800m title in a Ugandan record 1:58.04. pic.twitter.com/TRW0EywToF — IAAF (@iaaforg) September 30, 2019

Реванш Чепкоэч

Одним из самых драматичных моментов прошлого чемпионата мира стал финал в женском беге на 3000 метров с препятствиями. железный фаворит Беатрис Чепкоэч из Кении внезапно забыла о существовании ловушки с водой и принялась бежать по гладкой дорожке практически сразу после старта. С опозданием она осознала свою ошибку и вернулась, чтобы выполнить условие гонки, и в итоге упустила верную медаль.

В Дохе Чепкоэч уже таких подарков соперницам не делала. Она рано оторвалась от пелотона и без малейшего намёка на усталость отработала всю дистанцию одна, ярко демонстрируя, на что способен человек, который два года ждал своего законного золота. Кенийка одержала победу с рекордом соревнований — первым на этом турнире, если не считать мировые достижения американцев в смешанной эстафете, в которой раньше соревнования не проводились. Серебро забрала предыдущая чемпионка мира Эмма Кобёрн из США, а бронзу спустя четыре года себе вернула немка Геза-Фелиситас Краузе.

The world record holder becomes the world champion.



Beatrice Chepkoech 🇰🇪 wins 3000m steeplechase 🥇 in a #WorldAthleticsChamps record 8:57.84. pic.twitter.com/qv9DbmRC4p — IAAF (@iaaforg) September 30, 2019

Счастье для Катара

Закрывался четвёртый день чемпионата мира мужским забегом на 400 метров с барьерами. Вся интрига в этой дисциплине строилась вокруг противостояния норвежца Карстена Вархольма и американца Раи Бенджамина. В этом году они устроили первые в истории соревнования, на которых оба выбежали из 47 секунд. Чемпионат мира был отличной площадкой, чтобы это повторить.

Так быстро пробежать в Дохе им оказалось не под силу, но всё равно золото разыгралось между ними. В итоге Вархольм остался непобеждённым и стал двукратным чемпионом мира. Бенджамин, как и подобает претенденту, стал серебряным призёром.

У местной публики был свой особый интерес к этому забегу. Одним из претендентов на бронзу был Абдеррахман Самба — родившийся в Саудовской Аравии потомок мавританцев, который в итоге стал выступать за Катар. Самба порадовал свою новую родину и принёс ей первую медаль домашнего чемпионата мира.