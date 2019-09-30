Первая победа сборной России: Сидорова выиграла золото в прыжках с шестом на ЧМ по лёгкой атлетике

Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом на соревнованиях в Дохе. Спортсменка одержала победу, с третьей попытки взяв высоту 4,95 м, которая стала её личным рекордом. Для сборной России это первый успех на главном старте сезона. Также в третий день соревнований американка Эллисон Феликс побила рекорд Усэйна Болта по количеству золотых медалей, а Шелли-Энн Фрейзер-Прайс стала восьмикратной чемпионкой мира, выиграв стометровку.

Первое золото России

Главным событием дня для российских болельщиков был финал женских прыжков с шестом. В числе 17 участниц, которые в квалификации взяли необходимую для отбора высоту, была Анжелика Сидорова. Её можно было считать настоящим лидером сезона в своей дисциплине — выше россиянки забиралась только олимпийская чемпионка Дженнифер Сур из США, но было это ещё в марте.

Чтобы сразу отсеять как можно больше спортсменок в споре за медали, организаторы предложили уже во втором подходе прыгать на 4,70 м — у некоторых участниц даже национальные рекорды были ниже такой отметки. Но её всё равно смогли покорить 12 спортсменок, хотя два года назад таких было всего двое — Катерина Стефаниди из Греции и американка Сэнди Моррис. Сидорова с такой непростой высотой проблем не испытала и взяла её с первой попытки.

Далее планка поднялась ещё на десять сантиметров. Многим девушкам она не желала покоряться. Моррис всё-таки удалось её обуздать, и для остальных девушек это был небольшой психологический удар. Но Сидорова его выдержала. Выступая последней в очереди, она тоже потратила всего одну попытку на 4,80 м. К ним всё-таки присоединились Стефаниди, британка Холли Брэдшоу и канадка Алиша Ньюман и шведка Ангелика Бенгтссон, которая во втором подходе сломала шест. Но первое место делили только Сидорова с Моррис.

По точно такому же сценарию развивались события на высоте 4,85 м. Вновь спортсменки из России и США справились с первой попытки, причём Моррис показала лучший личный результат в сезоне, а остальным девушкам пришлось задержаться. Прошла дальше только Стефаниди, и таким образом у сборной России появилась первая медаль с отличными шансами на то, что она будет не хуже серебряной.

Даже высота 4,90 м не разлучила Сидорову с Моррис. Американка с первой попытки взяла высоту, отпраздновав это воинственным криком, но тут же её подвиг повторила российская спортсменка, которая продолжала держать эмоции в себе. Стефаниди к тому времени уже допустила одну ошибку, и ей пришлось подниматься на пять сантиметров вверх, но там она не установила новый рекорд Греции, став бронзовым призёром.

У Моррис и Сидоровой оставались ещё по две попытки. Американка так и не воспользовалась ни одной, и болельщики уже стали вспомнить, как распределяются медали, когда спортсменки показывают абсолютно одинаковые результаты. Но Сидорова прервала все эти домыслы. С третьей попытки российская спортсменка покорила высоту 4,95 м, установив личный рекорд. Два года назад она не совершила ни одной удачной попытки в квалификации, а в этом году стала чемпионкой мира. Впервые со времён Елены Исинбаевой российская спортсменка выиграла медаль в прыжках с шестом.

What a performance from Anzhelika Sidorova.



A world-leading 4.95m and a shiny pole vault 🥇#WorldAthleticsChampspic.twitter.com/tfvjwpJLvI — IAAF (@iaaforg) September 29, 2019

Рекорд Феликс

Американка Эллисон Феликс приехала в Доху, чтобы побить рекорд Усэйна Болта по количеству золотых медалей и повторить достижение Эзекьела Кембои, который единственным выигрывал медали на семи разных чемпионатах мира. Предполагалось, что историческую награду ей принесёт участие в полуфинале женской эстафеты 4 по 400 метров, но в сборной США решили дать своей легенде ещё один шанс. Она вошла в финальную четвёрку, которая боролась за первые медали в смешанной эстафете 4 по 400 метров.

Накануне американцы показали всю свою силу, установив мировой рекорд в полуфинале, так что дать шанс Феликс было вполне допустимым. Правда, на своём этапе она так и не полидировала — поляки решили нарушить привычную расстановку и выпустили Рафаля Эмелько на её этап. Польская сборная продолжала идти первой до финального этапа, но на нём Майкл Черри принёс сборной США золото и ещё один побитый рекорд. Феликс же официально стала самым титулованным легкоатлетом на чемпионатах мира, причём с шансом увеличить количество своих золотых медалей до 13.

12 WORLD TITLES. @allysonfelix officially holds the record for the most world titles after giving birth 10 months ago. #WorldAthleticsChampspic.twitter.com/68kKjfb0yw — Team USA (@TeamUSA) September 29, 2019

Спасение в последний момент

Сумасшедшим по накалу оказался финал соревнований в мужском тройном прыжке. За золото, как и два года назад, должны были спорить два американских атлета Уилл Клэй и Кристиан Тэйлор.

Клэй начал соревнования с отличной попытки на 17,61 м и тут же улучшил результат до 17,72 м — остальным соперникам до этого было далеко. Тэйлор же в обеих попытках заступил за черту. Дальнейшая борьба за золото зависела от того, сделает ли он хотя бы средний прыжок в третьей попытке, и олимпийский чемпион справился с задачей.

После этого Тэйлор уже себя не сдерживал. В четвёртом раунде он улетел на 17,86 м, а после этого окончательно победил Клэя полётом на 17,92 м. Два американца закончили соревнования в той же последовательности, что и в Лондоне, и Тэйлор выиграл четвёртое золото чемпионата мира. А бронзу в последней попытки выиграл представитель Бурунди Юг Фабрис Занго — представители Африки не выигрывали медали в тройном прыжке среди мужчин с 1983 года.

There's a reason his twitter handle is @Taylored2jump



It's 17.92m and a record fourth #WorldAthleticsChamps triple jump 🥇 for the American. pic.twitter.com/H5Tvmr8VRM — IAAF (@iaaforg) September 29, 2019

Победа с разными причёсками

Закрывался третий день чемпионата мира финальным забегом среди женщин на 100 метров. В нём приняли участие семеро спортсменок. Одна из фавориток Дафне Схипперс снялась из-за травмы паха после полуфинала, который состоялся этим же вечером. Ранее от борьбы отказалась и действующая чемпионка мира Тори Боуи из США. Примечательно, что место голландки не было разрешено занять швейцарке Муджинге Камбунджи, которой сочувствует весь легкоатлетический мир. Год назад она трижды стала четвёртой на чемпионате Европы, а сейчас не вышла финал только потому, что уступила одну тысячную секунду в споре за последнюю путёвку.

Отсутствие таких ярких претендентов на золото открывало путь в победе великой и экстравагантной ямайской бегунье Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Накануне она бежала в предварительном раунде с ярко-жёлтыми волосами, но за ночь перекрасила их в цвета радуги. Именно такую причёску увидели все соперницы, когда 32-летняя спортсменка прибежала к финишу и остановила секундомер на отметке 10,71 с. Фрейзер-Прайс выиграла своё восьмое золото за карьеру, причём с лучшим за шесть лет результатом этих соревнований.

Второй прибежала британка Дина Эшер-Смит — её соотечественницы ещё никто не были призёрами на самой короткой дистанции. Бронзу выиграла ивуарийка Мари-Жозе Та Лу, которая два года назад завоевала серебро. Олимпийская чемпионка Элейн Томпсон, тоже любящая экспериментировать с волосами, стала только четвёртой.

Серебро в 43 года

Отголоском второго дня чемпионата мира стали завершившиеся под утро третьего заходы на 50 км у мужчин и женщин. Так же как и участницам марафона, ходокам пришлось стартовать глубоко ночью, когда погодные условия хоть немного смягчились.

Победу в мужской гонке одержал японец Юсукэ Судзуки, который прежде специализировался на ходьбе на 20 км и установил в ней непобитый рекорд мира четыре года назад. Три года он не принимал участия в соревнованиях, а эта гонка на 50 км была для него второй за последние шесть лет. Тем не менее, на дистанции Судзуки смело оторвался от основной группы сразу после старта и не терял лидерство вплоть до финиша, проявляя чудеса выносливости. За японца стало немного тревожно на последних километрах, когда он несколько раз останавливался. Но Судзуки продолжил ходьбу и принёс своей стране лишь пятое золото за всю историю чемпионатов мира.

Претендентов на серебро среди преследователей было немало, но всех перетерпел находившийся в тени всю гонку 43-летний португалец Жоау Вьейра. На своём 11-м чемпионате мира он выиграл вторую медаль после бронзы 2013 года на 20-километровке. Вьейра стал самым возрастным призёром в истории соревнований. При этом он не был самым возрастным участником — занявший восьмое место 49-летний испанец Хесус Анхель Гарсиа побил в Дохе свой рекорд, приехав на 13-й чемпионат мира.

Португалец едва не упустил своё серебро, так как на последних круг его стремительно догонял канадец Эван Данфи. Но в итоге к финишу они пришли с разницей в три секунды. Данфи стал первым представителем своей страны, выигравшим медаль в спортивной ходьбе. Спустя ещё полминуты гонку закончил китаец Ню Вэнбинь, который долгое время шёл вторым.

More history made at @IAAFDoha2019 as Yusuke Suzuki wins Japan's first ever race walking #WorldAthleticsChamps title 🇯🇵🥇



Fantastic victory for the @jaaf_official athlete one year before @Tokyo2020.



📰: https://t.co/gghIeeRTPapic.twitter.com/bZ0UYTgVWs — IAAF (@iaaforg) September 29, 2019

Китайское превосходство

Зато в женском заходе китайские легкоатлеты не остались без наград. Из 23 участниц, вышедших на старт, рано сформировалась лидерская группа из четырёх спортсменок — первой чемпионки мира Инесс Энрикес, итальянки Элеоноры Джорджи и китаянок Ли Маоцуо и Лян Жуй.

К середине дистанции в отрыв пошла Лян, в то время как Энрикес отстала и даже не смогла закончить гонку. Позднее ускорилась и Ли, после чего трио призёров окончательно сформировалось, и только форс-мажорные обстоятельства могли повлиять на распределение мест.

В итоге Китай выиграл золото и серебро, а победительница последнего Кубка Европы стала бронзовым призёром. Четвёртой к финишу пришла украинка Елена Собчук. Два года назад до финиша добрались всего четыре из семи участниц. В этот раз всю дистанцию покорили 17 девушек.