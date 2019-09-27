Скандал из-за гостиницы и фейр-плей бегунов: в Дохе стартовал ЧМ по лёгкой атлетике

В Дохе стартовал чемпионат мира по лёгкой атлетике. Самым обсуждаемым событием первого дня стал эпизод, произошедший в забеге на 5000 м. Представитель Гвинеи-Бисау Брайма Дабо помог закончить дистанцию спортсмену из Арубы Джонатану Басби, когда тому стало плохо. Первого успеха на соревнованиях добились россиянки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова. Тем временем спортсмены норвежской сборной массово отравились, а другие атлеты пожаловались на плохие условия проживания.

Не успел чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе начаться — как с его организацией одна за другой стали возникать проблемы. Главной темой первой половины стартового дня стало массовое отравление норвежской сборной, произошедшее в официальной гостинице соревнований Ezdan. Спортсменам, которым не подошла местная еда, пришлось уехать.

Остальных постояльцев, в число которых входят и российские легкоатлеты, тоже не устроило состояние отеля. По словам журналиста Владаса Ласицкаса, мужа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, в номерах грязно, по углам разбросана извёстка, многие этажи находятся на ремонте, а в коридорах витает запах сырости. Он отметил, что гостиница не соответствует уровню чемпионата мира.

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Жалуются спортсмены также на жаркую погоду, которая становится невыносимой из-за высокой влажности, и на слишком мощные кондиционеры, от которых в помещениях становится слишком холодно. Организаторам удалось создать комфортные условия на главном стадионе «Халифа», но тем легкоатлетам, которые не будут на нём выступать, не повезло. Ходили разговоры о том, что организаторам придётся отменить женский марафон и мужской заход на 50 км, однако розыгрыш медалей всё-таки состоится. Правда, стартовать участникам придётся в полночь по местному времени, когда температура хоть немного спадёт.

Добавить к этому можно, что сам чемпионат мира в Катаре не пользуется большим спросом у местных болельщиков. Когда вечером начались первые соревнования, целые трибуны стадиона пустовали. Лишь ближе к окончанию вечерней сессии пробелы были не так заметны.

Первые неудачи

В стартовый день чемпионата мира состоялись только квалификационные соревнования, без розыгрышей медалей. Российская сборная, выступающая под нейтральным флагом, сразу же понесла несколько потерь.

В женском метании молота уровень соревнований резко упал, когда стало известно, что непобедимая полячка Анита Влодарчик снялась из-за травмы. Хотя это увеличивало шансы Елизаветы Царёвой и Софии Палкиной пройти в финал, они оказались за пределами заветной первой дюжины квалификации. В этом сезоне обе девушки метали снаряд за 72 м, что являлось отборочным нормативом в Дохе, но повторить этот результат они не смогли.

Впервые за четыре года российские бегуньи смогли принять участие в чемпионате мира: на прошлые соревнования никто из них допущен не был. Возвращение состоялось в забегах на 3000 м с препятствиями. В них выступили Анна Тропина и Екатерина Ивонина, которой организаторы сначала вручили номер с неправильной фамилией. Обе девушки не смогли попасть в тройку в своих забегах и потом добраться до финала по времени, хотя Ивонина постаралась ради этого показать лучший личный результат в сезоне.

Одного сантиметра не хватило Дмитрию Сорокину для выхода в финал соревнований по тройному прыжку. В течение сезона он несколько раз приземлялся за отметкой в 17 м, но в Дохе остановился на результате 16,86 м. Ещё 15 см ему проиграл Алексей Фёдоров.

Высокие планки Ласицкене и Сидоровой

Зато те российские легкоатлеты, с которыми связаны главные медальные надежды, квалификацию преодолели уверенно. В прыжках с шестом Анжелика Сидорова с первой попытки взяла высоту 4,60 м, которая давала пропуск в финал. Точно так же с одного прыжка планку покорили ещё девять спортсменок, а всего 29 сентября повторно в сектор выйдут сразу 17 девушек, выполнившие норматив. Среди них, правда, не будет двух россиянок Алёны Лутковской и Ирины Ивановой: они не смогли прыгнуть выше 4,35 м.

Продолжит отстаивать титул двукратной чемпионки мира Мария Ласицкене. В отличие от Сидоровой, она решила постепенно идти к финальному нормативу в прыжках в высоту, который составил 1,94 м. 26-летняя спортсменка только слегка замялась на высоте 1,89 м, но во всех остальных случаях преодолевала планку с первой попытки. 30 сентября она поборется за медали ещё с 11 участницами.

Помощь на дистанции

В беге на 5000 м состоялся эпизод, который уже сейчас может оказаться самым памятным на этом чемпионате мира. Бегуну из Арубы Джонатану Басби столь длинная дистанция далась нелегко: на последнем круге он едва мог стоять от усталости и жары, а о том, чтобы закончить гонку, речи уже не шло. Но ему на выручку пришёл коллега Брайма Дабо, представляющий Гвинею-Бисау. Он взял Басби под руки и помог ему пересечь финишную черту. Зрители стоя приветствовали спортсменов, один из которых пожертвовал своим результатом ради другого.

A great moment of sportsmanship between two athletes at the #WorldAthleticsChamps. pic.twitter.com/n0OPncOstF — NBC Sports (@NBCSports) September 27, 2019

Столь трогательная услуга, правда, оказалась медвежьей. Басби вскоре был дисквалифицирован, так как правила соревнований запрещают пользоваться какой-либо физической помощью от других лиц. Но зато спортсмену из Арубы, единственному представителю своей страны на этом чемпионате мира, удалось насладиться моментом и пересечь финишную черту. Ради этого он добирался до Дохи в течение 19 часов с тремя пересадками на самолёте. А Дабо всё-таки установил личный рекорд, хотя пробежал дистанцию на пять минут медленнее победителя забега Селемона Бареги из Эфиопии.

Потерянная обувь

В следующем предварительном забеге на 5000 м тоже произошёл необычный случай. Первым к финишу прибежал серебряный призёр Олимпийских игр Пол Челимо, представляющий США. В его успехе не было ничего удивительного, кроме одного — бывший представитель Кении обогнал всех соперников, выступая лишь в одной кроссовке. Второй предмет обуви он потерял по ходу дистанции. Из-за этого Челимо заработал несколько мозолей, но к финалу, который состоится 30 сентября, он постарается восстановиться.