Президент IAAF: мы не отбирали флаг у российских легкоатлетов

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу высказался о ситуации, в связи с которой российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

«Мы не отбирали у них флаг. Мы дали им нейтральный статус, и мы уверены в своём решении на 100%. Это было взвешенное решение, которое принимали компетентные люди», — приводит слова президента IAAF «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в организации хотят видеть участие россиян в соревнованиях, но пока IAAF не может этого позволить из-за ситуации в российской лёгкой атлетике. По его словам, в IAAF ждут прояснения ситуации со статусом Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Наш спорт — это вызов со многих сторон, но мы должны принимать решения. Вы все знаете, что происходило с Россией и её допинговыми делами», — сказал Коу.

23 сентября совет IAAF в 12-й раз продлил отстранение ВФЛА. 25 сентября конгресс организации поддержал данное решение.

Ранее глава РУСАДА заявил, что его системно дискредитируют.