Глава РУСАДА заявил, что его системно дискредитируют

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что на него оказывается систематическое давление со стороны отечественных спортивных деятелей.

«Я готовлю детальное письмо в Международное антидопинговое агентство (WADA), в котором отражу в деталях системное давление на руководителя РУСАДА и таким образом на РУСАДА в преддверии рассмотрения дел некоторых спортсменов в ДАК (Дисциплинарный антидопинговый комитет)», — приводит слова Гануса РИА Новости.

Некоторое время назад глава РУСАДА раскритиковал в интервью российских спортивных деятелей, в частности Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.

Ранее конгресс IAAF поддержал решение продлить срок отстранения ВФЛА.