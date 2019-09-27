Третье золото Ласицкене, четвёртая медаль Шубенкова и рекорд Феликс: главные интриги ЧМ по лёгкой атлетике в Дохе

С 27 сентября по 6 октября в Дохе пройдёт чемпионат мира по лёгкой атлетике. Около 2 тыс. спортсменов из более чем 200 стран будут вести борьбу за 49 комплектов медалей. В их числе — 29 легкоатлетов из России, которые из-за отстранения ВФЛА выступают под нейтральным флагом. На турнире в Катаре может состояться третья победа Марии Ласицкене в прыжках в высоту, а барьерист Сергей Шубенков способен завоевать четвёртую подряд награду ЧМ. Американская бегунья Эллисон Феликс имеет шансы установить невероятный рекорд, а от зрителей можно ожидать неодобрительной реакции по отношению к спринтерам из США.

Борьба за два золота в прыжках в высоту

Прыжки в высоту остаются главной российской дисциплиной в лёгкой атлетике. Причём выступающие на самом высоком уровне звёзды есть и среди женщин, и среди мужчин. Так что не стоит удивляться, если в честь прыгунов в высоту на стартующем в Дохе чемпионате мира поднимутся два белых флага.

Фавориткой женских соревнований, как и все предыдущие годы, будет Мария Ласицкене. У неё есть шанс стать первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в этой дисциплине. По две победы кроме 26-летней россиянки одерживали рекордсменка мира из Болгарии Стефка Костадинова, южноафриканка Хестри Клоэт и хорватка Бланка Влашич.

Все основания, чтобы вновь взять золото, у Ласицкене есть. Она лидирует в сезоне с прыжком на 2,04 м и выиграла 11 из 12 летних соревнований.

Однако у соперниц всё-таки остаётся шанс побороться за победу. Осенние результаты Ласицкене не были такими недостижимыми. В последний раз на два метра она прыгала аж 24 июля. После этого на трёх сентябрьских турнирах шло падение показателей — 1,99 м, 1,98 м и 1,94 м.

Временной интервал между последним стартом и финалом чемпионата мира — всего 16 дней, и Ласицкене надо постараться за этот срок вернуться на свой уровень, чтобы продлить триумфальную серию россиянок в прыжках в высоту на чемпионатах мира до пяти побед.

Что касается прыгунов-мужчин, то два года назад серебряным призёром ЧМ стал Данил Лысенко, после чего он пропал с радаров из-за пропущенных допинг-тестов. Но в сборной ему быстро нашлась замена, даже две: Илья Иванюк и Михаил Акименко. Оба россиянина входят в число лидеров сезона, имея в активе прыжки на 2,33 м и уступая только белорусу Максиму Недосекову, который в июне 2019-го в Минске прыгнул на 2 см выше.

2,33 м — это, конечно, не та высота, которая гарантирует хотя бы попадание в медали на чемпионатах мира. Кроме того, оба российских прыгуна ещё молоды и неопытны, а Акименко и вовсе получил нейтральный статус только в сентябре. Однако в этом сезоне фаворита в мужских прыжках в высоту просто нет, и золото может завоевать буквально любой из почти десятка претендентов.

За одного из них публика в Дохе будет особенно переживать. Мутаз Эсса Баршим — главная звезда всего катарского спорта и действующий чемпион мира в прыжках в высоту. Из-за прошлогодней травмы его планка опустилась едва ли не на 15 см, и в этом сезоне его лучший результат составляет всего 2,27 м. Но на домашнем чемпионате мира 28-летний прыгун постарается вмешаться в борьбу за золото.

Медальная серия Шубенкова

В мужском барьерном беге на 110 м на турнире в Дохе может произойти историческое событие. Ещё ни одному спортсмену не удавалось выиграть медали на четырёх чемпионатах мира подряд. Россиянин Сергей Шубенков может стать первым, кому покорится это достижение. В его активе уже есть награды всех трёх достоинств, и из Катара он вполне может привезти ещё одну медаль.

В этом году уроженец Барнаула показывал отличные секунды, вплотную подходя к 13-секундному барьеру. В рейтинге сезона Шубенков занял пятое место благодаря ставшему знаменитым финишу в Рабате, когда он в падении вырвал победу у олимпийского чемпиона Омара Маклауда. После этого россиянину долго пришлось восстанавливаться в Австрии и заново набирать форму.

Секунды, которые осенью демонстрировал Шубенков, не сильно впечатляют. Но места, которые он при этом занимал на больших турнирах, — вполне. Он стал третьим в финале Бриллиантовой лиги, который Маклауд пропускал по состоянию здоровья. Позднее время проведения чемпионата мира даётся непросто многим спортсменам, и у Шубенкова, который летом восстанавливался и набирал форму заново, есть шанс в четвёртый раз подряд оказаться на пьедестале почёта. Бороться за золото с испанцем Орландо Ортегой, который обгонял всех в сентябре, будет непросто, но медали другого достоинства Шубенкову по плечу.

Возрождение женских прыжков с шестом

Два года назад стать призёром чемпионата мира в женских прыжках в шестом можно было с результатом 4,65 м. Однако в этом летнем сезоне прыжки на такую высоту показывала 21 спортсменка. Восемь из них покорили планку, которая могла бы принести в Лондоне серебро (4,75 м). Пожалуй, из всех легкоатлетических дисциплин именно эта сейчас переживает наибольший расцвет и может похвастаться самой высокой конкуренцией.

Отрадно, что в этой огромной группе претендентов на чемпионский титул есть и российская спортсменка. Анжелика Сидорова зимой прыгала на 4,91 м, а летом покоряла 4,86 м. Выше неё на открытом воздухе была только 37-летняя американка Дженнифер Сур, но свой результат 4,91 м она показывала ещё в марте и с тех пор уже не была так опасна.

Основной соперницей Сидоровой обещает стать действующая олимпийская чемпионка и чемпионка мира Катерина Стефаниди. В финале Бриллиантовой лиги они вместе прыгнули на 4,83 м, но гречанка оказалась выше по попыткам. Спустя несколько дней россиянка взяла реванш на матчевой встрече США и Европы. На континентальных первенствах Сидорова выиграла уже всё что можно, а на чемпионатах мира всегда оставалась в шаге от победы. Сейчас ей придётся выдержать прессинг американки Сэнди Моррис, шведки Ангелики Бенгтссон, новозеландки Элизы Маккартни, кубинки Ярислей Силвы, британки Холли Бредшоу. Каждую из них Сидорова побеждала по отдельности, но теперь ей предстоит попытаться оставить позади сразу всех.

Реакция зрителей на допинговые проблемы

Чемпионат мира 2017 года запомнился не только последними забегами великого Усэйна Болта, но и свистом в адрес его основного соперника Джастина Гэтлина. Зрителям не нравилось, что стометровку выиграл спортсмен, дважды отбывавший наказание за допинг. Совсем скоро 37-летний бегун в очередной раз приедет на чемпионат мира, причём вместе с напарником, к которому тоже могут быть вопросы.

Ещё недавно Крис Коулман не был уверен, что поедет в Доху, и должен был оправдываться перед Антидопинговым агентством США по поводу трёх пропущенных допинг-тестов в течение 12 месяцев. Ему удалось доказать, что временной промежуток был на 26 дней больше необходимого, и это позволило избежать двухлетней дисквалификации. При этом объяснять, почему же три проверки на допинг так и не состоялись, Коулману не пришлось.

Теперь 23-летний спортсмен, рекордсмен мира в беге на 60 м, сможет всерьёз бороться за золото чемпионата мира в забеге на 100 м. Коулману в этой дисциплине принадлежит лучший результат сезона в мире — 9,81 секунды. Между ним и Гэтлином уместились ещё один американец Ноа Лайлз и нигериец Дивайн Одудуру.

На турнире в Дохе Коулмана с Гэтлином будут объединять не только сомнительное допинговое прошлое, но и борьба за победу в спринтерской эстафете. Причём помешать победе сборной США может только форс-мажор — при остальных раскладах именно американцы спустя 12 лет примерят золотые медали чемпионата мира. Дело в том, что четыре самых быстрых представителя США входят в семёрку лучших бегунов сезона, и с такими показателями им не страшны ни Ямайка, ни Великобритания.

Борьба Феликс за звание самого титулованного легкоатлета мира

До сих пор лишь двум легкоатлетам в истории удавалось завоевать 11 титулов чемпиона мира: Усэйну Болту и Эллисон Феликс. Однако если ямаец уже два года как завершил карьеру и наслаждается спортивной пенсией, то 33-летняя американка вновь рвётся в бой и рассчитывает установить абсолютный рекорд среди легкоатлетов по золотым медалям.

Всего десять месяцев назад Феликс с осложнениями родила недоношенного ребёнка, а теперь едет на чемпионат мира в Дохе. За это время она успела привлечь внимание американского общества к проблеме отсутствия спонсорского финансирования во время декретного отпуска и выступить на отборочном чемпионате США. Пробежав 400 м всего за 51,94 секунды, Феликс заняла шестое место. Этого хватило, чтобы попасть в эстафетную команду и выступить в предварительных забегах на чемпионате мира.

today i’ll step on the starting line for the first time in over a year. it might sound cliche, but making it there is a huge victory.

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8 months ago this was my world. it’s been a tough road. i’m far from my best, but grateful for this opportunity & most importantly our health. pic.twitter.com/g1seQSp169 — Allyson Felix (@allysonfelix) July 25, 2019

Теперь американка почти наверняка сможет выиграть своё 12-е золото. Её подруги по команде невероятно сильны и в этом сезоне все выбегали из 51 секунды. Чтобы официально стать самым титулованным легкоатлетом на чемпионатах мира, Феликс достаточно помочь своей сборной выйти в финал, а потом надеяться, что никто не уронит палочку и не забежит на чужую дорожку. Тогда шестикратная олимпийская чемпионка будет вознаграждена за все тяжёлые испытания, пережитые за последний год.