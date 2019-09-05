«Прогнозируем 40—50 медалей»: Поздняков о подготовке к Играм в Токио, новой роли Медведевой и восстановлении ВФЛА

Исполнение обязанностей посла сборной России не помешает фигуристке Евгении Медведевой готовиться к новому сезону. Об этом в интервью RT заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он также рассказал, как проходит процесс восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF, и дал прогноз относительно числа медалей российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

— На прошлой неделе фигуристка Евгения Медведева была объявлена послом российской сборной на летних Олимпийских играх в Токио и будет сопровождать её следующим летом. Её поклонники опасаются, что эта роль негативно скажется на спортивной подготовке. Насколько оправданны эти опасения?

— То, что поклонники волнуются за предмет своего обожания, очень хорошо, мне нравится эта история. Но должен сказать, что, прежде чем принять такое предложение от Олимпийского комитета России, Евгения консультировалась со своим тренерским штабом, с Федерацией фигурного катания. Все их интересы были учтены с оглядкой на подготовку к спортивному сезону. Исполнение обязанностей посла на Олимпийских играх в Токио не помешает Медведевой готовиться. Мы во главу угла ставим интересы спортсмена, и они были справедливо учтены.

Поздняков — о переживаниях поклонников Медведевой

— Как вы оцените финансовое состояние спортивных федераций в России на данный момент? Доволен ли ОКР тем, сколько они зарабатывают?

— Очень важным моментом является подход к формированию бюджета федераций. Некоторые из них достаточно успешны с точки зрения медиа- и маркетинговой деятельности. Часть из них менее успешна. Существует принцип олимпийской солидарности, который позволяет большим федерациям делиться с менее успешными. Этот подход Международного олимпийского комитета позволяет нам в России учитывать разницу между доходами различных федераций.

Идеальный вариант — это когда финансирование федераций осуществляется исключительно за счёт спонсоров и маркетинговой деятельности. Но до тех пор, пока этого не удастся достичь, государство и общественные организации, в том числе ОКР, будут им помогать в осуществлении уставной деятельности, в первую очередь по подготовке к главным стартам сезона.

— Насколько вы довольны положением дел в лёгкой атлетике?

— Не могу быть довольным окончательно, пока ВФЛА не будет восстановлена. Но хочу констатировать, что в этом направлении есть серьёзный прогресс. Нами проделана большая работа по созданию антидопинговой культуры в стране, по изменению менталитета спортсменов и тренеров и неприятию допинга. Мы все вместе меняемся. Некоторое время назад мы переживали за спортсменов, которые принимали запрещённые препараты.

— Сегодня ситуация изменилась?

— Да, она стала другой. Это важный результат нашей работы. Любые явления, связанные с незаконным или нечестным ведением дел на спортивных площадках, должны порицаться обществом. Что касается ВФЛА, то приоритетом для нас являются интересы спортсменов — чтобы российские легкоатлеты имели такие же права и обязанности, как их коллеги из других стран. Вне зависимости от статуса ВФЛА наши легкоатлеты будут выступать на Олимпийских играх в своей форме, а в честь их побед, надеюсь, будет подниматься российский флаг и звучать гимн.

— Есть ли шанс, что до Игр будут допущены все легкоатлеты, а не только те, у которых есть международный допуск?

— Да, шансы велики. Мы находимся в постоянном контакте с международной федерацией. Думаю, что до конца года вопрос участия спортсменов мы решим окончательно.

— Следите ли вы за отбором на Олимпиаду в игровых видах спорта? Как оцениваете ситуацию?

— Безусловно, слежу не только за командными, но и за индивидуальными видами спорта. Это вопрос количества спортсменов, которые будут представлять нашу делегацию. Командные виды спорта с этой точки зрения для нас важны. У нас были успехи у волейболистов, сейчас в баскетболе мужская сборная пытается завоевать лицензию. К сожалению, в женском баскетболе не удалось этого сделать, но мы надеемся на успех мужчин на чемпионате мира.

— До Олимпийских игр осталось чуть больше 300 дней. Что вас беспокоит в этой связи?

— В основном это вещи, связанные с нашей операционной деятельностью. Но это такое плановое беспокойство, можно сказать, приятное. Мы начали обратный отсчёт, уже остаётся меньше года до начала. В ОКР настроены на то, чтобы создать максимально комфортные условия спортсменам для заключительного этапа их подготовки и непосредственного пребывания на Играх.

Этот год будет сложным для нас с федерациями из-за большого количества мероприятий, которые мы должны будем провести. Но это интересная работа, благодарная. Надеюсь, через год мы будем следить за успехами спортсменов и радоваться их победам. Две недели вместе будем болеть за олимпийскую команду России.

— Каков ваш медальный прогноз на Игры в Токио?

— Количество наград мы можем приблизительно прогнозировать. Это 40—50 медалей. В неофициальном зачёте по результатам всех чемпионатов мира, которые проходят между Олимпийскими играми, наша команда заняла бы четвёртое место. Впереди нас находится Япония, но мы постараемся навязать ей борьбу, несмотря на то что будем выступать на территории конкурента.