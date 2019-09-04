Сопин организовал камбэк, а Кампаццо выиграл концовку: как сборная России потерпела первое поражение на КМ по баскетболу
- Факундо Кампаццо (Аргентина) в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года между сборными командами России и Аргентины
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Второй групповой раунд Кубка мира по баскетболу начался для российской сборной фактически на два дня раньше положенного срока. Несмотря на стопроцентную гарантию выхода в следующую стадию соревнований, встречу с Аргентиной подопечные Сергея Базаревича ни в коем случае не могли рассматривать как тренировку с повышенной ответственностью. Ведь все результаты матчей, сыгранных командами внутри первой четвёрки, не уходят в историю, а переносятся дальше по турниру ― и, соответственно, сыграют ключевую роль при распределении путёвок в плей-офф первенства планеты.
Учитывая тот факт, что Аргентина точно так же разобралась с Южной Кореей и Нигерией и досрочно пробилась в топ-16, для отечественных баскетболистов был очень важен ещё и результат личной встречи с латиноамериканцами — чтобы в случае необходимости иметь над ними преимущество по важнейшему дополнительному показателю, а не кусать локти и жалеть о безнадёжно упущенных шансах.
Вместе с тем сражение с латиноамериканцами должно было стать первым реальным тестом для команды Сергея Базаревича в Поднебесной. При всём уважении к предыдущим экзаменаторам, они и близко не претендовали на награды первенства планеты или как минимум место в четвертьфинале.
Тем интереснее, что в ходе подготовки к КМ две сборные встречались между собой в товарищеской игре. И тогда суперветеран Луис Скола (накануне вышедший на второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира по баскетболу) вместе с партнёрами преподал российской молодёжи болезненный урок, разгромив их с преимуществом в 21 балл.
И мощный отрезок в середине первой четверти, на дистанции которого сборная России превратила печальные 0:6 в радующие глаз 17:9, продемонстрировал, что выводы из неудачи двухнедельной давности команда сделала.
Цепкая оборона, успевавший буквально повсюду Никита Курбанов, шальной трёхочковый Владимира Ивлева и не мандражирующие, а качественно отрабатывающие свои минуты молодые защитники ― такой или почти такой отечественную дружину в Китае хотел бы видеть каждый болельщик.
Причём всё это происходило при сидящем на скамейке запасных Михаиле Кулагине, у которого уже в самом дебюте встречи возникли проблемы с перебором персональных замечаний.
Но на всю первую половину задора российской команды не хватило. Аргентинцы достаточно быстро сориентировались в ситуации и сумели надавить на самую уязвимую точку в конструкции Базаревича ― игру в позиционном нападении.
И не столько геройство Сколы, добравшегося до двузначной отметки в графе результативности ещё до большого перерыва, сколько очки, набранные после потерь отечественных баскетболистов (таковых за дебютные 20 минут оказалось аж 16), сделали разницу. Отдыхать латиноамериканцы ушли с перевесом «+6», а могли бы заработать и больше, если бы не «бомба» из-за дуги Евгения Бабурина, скрасившая впечатление от провальной для россиян второй четверти.
Третья, увы, вышла ничуть не лучше. Смазав каждый из восьми своих трёхочковых в конкретном игровом отрезке, сборная России отпустила соперника в серьёзный отрыв ― временами гандикап аргентинцев достигал отметки в 13 очков. Нельзя сказать, что латиноамериканцы прямо-таки блистали, но буксовать в нападении на три-четыре минуты себе не позволяли.
Настоящим икс-фактором встречи стал центровой Маркос Делиа, для которого сражение с россиянами стало пока что лучшим поединком на Кубке мира. Он забрал несколько важных подборов в нападении, исправно заставлял визави зарабатывать на себе персональные замечания и разве что на линии штрафных бросков не впечатлял, смазав в итоге более половины своих попыток (в цель легли три из семи).
В заключительном перерыве Базаревичу всё-таки удалось найти нужные слова для терявших нити подопечных, а возродивший интригу на площадке рывок 11:0 инициировал человек, от которого подобного ждали, пожалуй, в самую последнюю очередь.
Андрей Сопин, ранее в Китае отмечавшийся лишь действиями со знаком минус, набрал пять очков подряд, ассистировал Воронцевичу ― и отечественная дружина ожила, помчавшись спасать положение, ещё недавно казавшееся безвыходным.
Беда россиян заключалась в том, что 22-летнему разыгрывающему из Суперлиги приходилось противостоять поочерёдно двум плеймейкерам уровня испанских грандов Евролиги: Факундо Кампаццо из «Реала» и Луке Вильдозе из «Басконии». А от Андрея Зубкова, исполнявшего потенциально переломный трёхочковый (забей форвард открытый бросок из угла площадки, — и сборная впервые во второй половине вышла бы вперёд в счёте), отвернулась удача.
Вдобавок ко всему предельно эффективно отыгравший свои девять с половиной минут Евгений Бабурин ― его показатель полезности «+10» стал лучшим в составе дружины Базаревича ― задолго до финальной сирены заработал пять персональных замечаний.
И Аргентина, с солидным запасом выигравшая борьбу за трёхсекундную зону (с 14 подборами в нападении против российских пяти и невероятными для 40-минутного матча по правилам ФИБА 36 штрафными — лишь два из них были откровенно тактическими, а все остальные латиноамериканцы заработали в попытках прорваться под кольцо — при всего 11 у отечественных баскетболистов), своего в итоге всё-таки добилась.
А героем концовки стал упомянутый выше Кампаццо: при «+2» для команды Эрнандеса он забил тяжелейший мяч в проходе, после чего совершил решающий перехват, «ограбив» Сопина, и хладнокровно реализовал две попытки с линии. С 21 баллом в активе он стал самым результативным игроком поединка, тогда как у россиян 18 очками отметился Зубков, имеющий в Поднебесной полную свободу действий в нападении и успешно ею пользующийся.
Никакой катастрофы, на самом деле, не произошло: несмотря на поражение от аргентинцев, сборная России сохраняет более чем рабочие шансы на выход в четвертьфинал Кубка мира. Во втором групповом раунде дружине Базаревича предстоит встретиться с командами Венесуэлы и Польши, которые запросто можно обыгрывать.
Если, конечно, из игры вновь не выпадет Кулагин, а тренерский штаб придумает, как минимизировать количество потерь. 21 ошибка, многие из которых случились в действительно значимые моменты, ― это слишком много для первенства планеты — и тем более поединков, имеющих огромное турнирное значение.
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