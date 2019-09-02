Главный тренер сборной Сербии Джорджевич раскритиковал ФИБА

Наставник сборной Сербии Саша Джорджевич подверг критике Международную федерацию баскетбола (FIBA) за формат чемпионата мира-2019.

«Я не понимаю, чего ФИБА хочет добиться подобной системой. На чемпионате присутствует 12 команд, которые проиграют с огромной разницей. Два поражения с разницей по 40-50 очков, безусловно, не пойдут этим сборным на пользу», — цитирует Джорждевича Eurohoops.

Сборная Сербии выиграла два стартовых матча на чемпионате мира с суммарным преимущество в 116 очков (105:59 с Анголой и 126:67 против команды Филиппин).

Ранее сборная России обыграла Южную Корею на Кубке мира по баскетболу.