Главный тренер сборной Сербии Джорджевич раскритиковал ФИБА

Короткая ссылка
Наставник сборной Сербии Саша Джорджевич подверг критике Международную федерацию баскетбола (FIBA) за формат чемпионата мира-2019.
Главный тренер сборной Сербии Джорджевич раскритиковал ФИБА
  • © fiba.basketball

«Я не понимаю, чего ФИБА хочет добиться подобной системой. На чемпионате присутствует 12 команд, которые проиграют с огромной разницей. Два поражения с разницей по 40-50 очков, безусловно, не пойдут этим сборным на пользу», — цитирует Джорждевича Eurohoops.

Сборная Сербии выиграла два стартовых матча на чемпионате мира с суммарным преимущество в 116 очков (105:59 с Анголой и 126:67 против команды Филиппин).

Ранее сборная России обыграла Южную Корею на Кубке мира по баскетболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить