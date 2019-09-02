Вторая победа подряд и путёвка в следующий раунд: сборная России обыграла Южную Корею на Кубке мира по баскетболу

Сборная России обыграла команду Южной Кореи в матче второго тура группового раунда Кубка мира по баскетболу, который проходит в Китае. Встреча завершилась со счётом 87:73, а самыми результативными игроками в составе российской дружины стали форвард Андрей Воронцевич и защитник Виталий Фридзон. Этот успех гарантировал подопечным Сергея Базаревича путёвку в следующий раунд первенства планеты.

Ещё до разминки перед матчем со сборной Южной Кореи подопечные Сергея Базаревича узнали отличную новость: в стартовой игре второго тура группы В команда Аргентины разобралась с Нигерией со счётом 94:81. Это поражение стало для африканцев вторым на турнире, а значит, победа россиян в отчётной встрече досрочно выводила их во второй групповой раунд Кубка мира.

Несмотря на высокую значимость игры с корейцами с турнирной точки зрения, воспринимать их как соперника, способного стать серьёзным препятствием на пути к цели, всё-таки не следовало. Да, их не стоило недооценивать (избитое выражение, что в баскетбол на приличном уровне к 2019 году научились играть повсюду, не утратило своей актуальности и применительно к турниру в Поднебесной), но даже по меркам Азиатского региона команда Южной Кореи не относится к числу топовых.

Три бронзовые медали чемпионата континента за последние десять лет ― это, конечно, неплохо, но на фоне тех же сборных Китая, Ирана или Японии, лидер которой (причём не натурализованный) был выбран в первой десятке драфта НБА 2019 года, игрокам Ким Сан Шика катастрофически не хватает класса.

Решить эту проблему выдачей паспорта одному, пусть даже и толковому, американцу невозможно, а большего количества натурализованных исполнителей на любом официальном соревновании не допускают действующие правила ФИБА.

По итогам первого поединка корейцев на Кубке мира к центровому Рикардо Рэтлиффу, выступающему под именем Гуна Ра, не могло возникнуть ни единого вопроса. В противостоянии с Аргентиной он оформил дабл-дабл из 31 очка и 15 подборов, реализовав почти 50% своих бросков с игры, но его старания не помешали латиноамериканцам победить с отрывом в 26 баллов.

Во встрече с Россией история повторилась. Рэтлифф опять был весьма продуктивен: он единственный среди всех участников матча добрался до двузначных показателей в двух статистических категориях и с 19 очками в активе стал самым результативным игроком. Только этого оказалось слишком мало, чтобы корейцы могли претендовать на громкую сенсацию.

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Баскетбол в их исполнении, местами, пожалуй, даже слишком хрестоматийный, смотрелся неплохо, разумеется, с поправкой на то, что дружина Базаревича не все 40 минут защищалась на пределе собственных возможностей. Но потери в простых ситуациях, промахи из открытых позиций и бесчисленное множество проигранных противоборств «один в один», вылившееся в 23 персональных замечания, не позволили азиатам организовать даже подобие концовки.

Россияне повели в счёте на 37-й секунде после того, как первым результативным действием отметился Андрей Воронцевич, использовав классную скидку Виталия Фридзона. И делали это вплоть до финальной сирены, зафиксировавшей перевес в 14 очков. Но это не значит, что встреча получилась для них совсем уж прогулочной: как минимум в двух моментах за команду становилось тревожно.

Первый из них пришёлся на вторую четверть, которую сборная России если не провалила, то провела явно ниже своих возможностей. Когда корейцам удалось подкрепить активность Рэтлиффа несколькими попаданиями с периметра в исполнении доморощенных снайперов, парни Базаревича растеряли двузначное преимущество, сформированное в дебюте, и едва не позволили оппоненту выйти вперёд. Наиболее заметным на этом отрезке стал Ли Дэ Сун, реализовавший в сумме за матч четыре «трёхи» при девяти попытках.

На отрезке продолжительностью в пять минут, за который россиянам лишь однажды удалось забить с игры, выручали лишь штрафные, заработанные Михаилом Кулагиным, Никитой Курбановым и Фридзоном.

Второй подобный момент произошёл уже после большого перерыва. В самом начале третьей четверти капитан и самый опытный игрок российской сборной подвернул голеностоп и надолго присел на скамейку запасных. Впрочем, ничего страшного с опытным защитником не случилось. Фридзон вернулся на площадку в концовке, отметился парочкой фирменных попаданий и довёл свой лицевой счёт до 13 баллов. Это лучший результат в команде наряду с Воронцевичем.

Затмить партнёров в теории мог бы Курбанов, завершивший матч со статистической линией в 9 результативных передач, 8 очков и 7 подборов, но трипл-даблу от ключевого исполнителя Базаревич предпочёл грамотное распределение сил, и форвард провёл на паркете лишь немногим более 26 минут.

Ну а предопределили исход противостояния попадания Сергея Карасёва в третьей четверти. Пять его очков подряд спустили сборную Южной Кореи, попытавшуюся было дать бой четвёртой команде Европейского континента, с небес на землю, вернули россиянам фору в три-четыре владения и уверенный контроль над происходящим. А Базаревич дал поиграть абсолютно всем ― даже Андрею Сопину, который, как и во встрече с нигерийцами, за считанные секунды вновь умудрился «привезти» в своё кольцо три штрафных броска.

Впрочем, всё это второстепенно: одержав две победы подряд, сборная России максимально оперативно гарантировала себе место во втором групповом раунде Кубка мира, не обращая внимания на кадровые проблемы и скромный выбор исполнителей на задней линии. В среду, 4 сентября, дружине Базаревича предстоит сразиться с Аргентиной за первое место в группе ― за ту самую «переходящую» победу, которая впоследствии очень пригодится в борьбе за путёвку в четвертьфинал.