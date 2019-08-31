Волевая победа: сборная России обыграла Нигерию на старте Кубка мира по баскетболу

В стартовом матче на Кубке мира по баскетболу в Китае сборная России одержала победу над командой Нигерии со счётом 82:77. Самым результативным игроком встречи в составе команды Сергея Базаревича стал защитник Михаил Кулагин, набравший 16 очков. Как отечественная дружина, ослабленная травмами нескольких своих звёзд, смогла успешно стартовать на первенстве планеты — в материале RT.

Календарь основного раунда Кубка мира по баскетболу оказался безжалостным к российской сборной. В первый же соревновательный день подопечным Сергея Базаревича предстояло встретиться с командой Нигерии, де-факто основным соперником в борьбе за выход из группы B, который смогут обеспечить себе команды, занявшие первое и второе места. Победа над одним из сильнейших коллективов Африканского континента, естественно, ничего бы не гарантировала, но в случае поражения задача по попаданию в следующую стадию соревнований усложнялась бы до предела. Всё-таки обыгрывать Аргентину «на заказ» — миссия не из приятных, особенно с учётом того, что в недавнем контрольном матче россияне разгромно уступили латиноамериканцам.

С сильными сторонами нигерийцев в стане национальной команды России, разумеется, были хорошо знакомы. Несколько действующих баскетболистов НБА во главе с участником последнего финала Западной конференции Аль-Фаруком Амину по иную сторону площадки и близко не позволяли относиться к оппоненту как к проходному, а выдающиеся габариты и атлетизм африканцев сулили отечественной дружине проблемы в контактной борьбе. Например, в противостоянии за трёхсекундную зону. Другое дело, что всем этим богатством тренерский штаб Александра Нворы ещё должен был грамотно распорядиться с тактической точки зрения, а с этим у представителей Африканского континента на престижных международных турнирах нередко возникают проблемы.

Не стала исключением и отчётная игра, в ходе которой россияне на две головы превзошли соперника абсолютно во всём, что связано со слаженной командной работой. В итоговом протоколе об этом свидетельствует разве что количество результативных передач (20 у подопечных Базаревича против 13 у африканцев), но визуально разница была колоссальной.

Отечественные баскетболисты объективно не могли удивить разнообразием комбинаций в нападении (отсутствие в заявке на Кубок мира Алексея Шведа, Дмитрия Хвостова и Дмитрия Кулагина, разумеется, не могло пройти бесследно), но сумели наладить движение мяча и создать достаточное количество хороших бросков из удобных для партнёров позиций.

Нигерия, напротив, проваливалась в самых простых ситуациях и в первой половине вообще не пыталась играть в обороне, безучастно наблюдая за тем, как россияне врываются под её кольцо, а Михаил Кулагин, с 16 баллами в активе ставший самым результативным игроком встречи, осуществляет серию трёхочковых попаданий.

Естественно, провести весь матч на одном дыхании сборная России не смогла, и сложности возникли именно там, где они и ожидались, — в задней линии, с выбором исполнителей для которой Базаревичу откровенно не позавидуешь. Не лучшим образом дебютировал за национальную команду в официальных поединках Григорий Мотовилов, впечатлявший всех и каждого в ходе тренировочного лагеря. Его необязательные потери позволили нигерийцам прийти в себя после провального старта (в середине первой четверти они уступали с разницей в 11 очков). Другой представитель Суперлиги Андрей Сопин появился на площадке всего на шесть секунд в концовке третьей четверти, но умудрился привезти в своё кольцо три штрафных броска, перестаравшись в попытке воспрепятствовать дальнему броску Джоша Окоги с сиреной. Пусть к судьям и оставались вопросы.

Впрочем, повторимся, ничего удивительного в этом нет: баскетболистам, впервые в профессиональной карьере вышедшим на столь важный матч, свойственно ошибаться. Тем более в борьбе с представителем стартовой пятёрки «Миннесота Тимбервулвз» или Гейбом Винсентом из Лиги развития, которая при всех нюансах явно сильнее и конкурентнее второго дивизиона отечественного чемпионата.

Но откровенно тяжело россиянам стало не из-за ошибок молодёжи, получившей первый опыт больших сражений, а после того, как в действиях тренерского штаба сборной Нигерии стали появляться нотки здравого смысла. После большого перерыва на скамейку запасных надолго присел именитый, очень авторитетный на родине, но уже явно не тянущий скорости первенства планеты 35-летний форвард Ике Диогу. Его «-13» за неполные 16 минут стали худшим показателем полезности среди всех участвовавших в матче баскетболистов. Кроме того, молодые резервисты вроде 22-летнего Чимези Мету из системы «Сан-Антонио Спёрс» получили большую свободу действий и добавили игре своей команды динамики и энергии.

В результате трёх штрафных бросков Окоги под занавес третьей четверти счёт на табло впервые после большого перерыва сравнялся — до этого момента россияне постоянно удерживали шаткое, но всё же преимущество в одно-два владения. На старте заключительной десятиминутки сборной Нигерии и вовсе удался рывок 10:2, перевернувший ход поединка с ног на голову.

К счастью, локальный успех вскружил головы игрокам и тренерам африканской дружины настолько, что в творившемся на площадке бардаке во время отставания отечественной команды на восемь очков Базаревичу не пришлось изобретать что-нибудь экстраординарное для спасения ситуации. Россияне продолжали делать то, что они умеют лучше всего, — агрессивно защищаться и терпеливо искать открытые броски в позиционном нападении. Соперник же благополучно закапывал себя неподготовленными атаками через четыре руки. Героем хотел стать каждый, но больше остальных в этом «преуспели» Окоги и сын главного тренера нигерийской команды Джордан Нвора, наотрез отказывавшиеся делиться мячом с товарищами даже в самых безвыходных ситуациях.

А вся слава досталась Андрею Воронцевичу, набравшему в критической ситуации пять важнейших очков подряд, Андрею Зубкову, настоящему джокеру сборной, выдавшему не один мощный отрезок со скамейки запасных, и Кулагину-младшему. По сути, именно его точные штрафные за 31 секунду до окончания основного времени и стали для России победными.

Концовку поединка Нигерия превратила в парад бесполезной демонстрации индивидуального мастерства (только у Амину кое-что получалось, но его старания потонули в пучине эгоизма соотечественников), потерь и грубых фолов. При этом одно из нарушений посредственно отработавшая бригада арбитров справедливо расценила как неспортивное.

Тем не менее стартовая победа россиян на Кубке мира вышла весьма нервной и боевой: финальная сирена зафиксировала всего лишь пятиочковое преимущество команды Базаревича (82:77). Теперь нашим баскетболистам необходимо обыгрывать отнюдь не самую сильную даже по меркам азиатского региона сборную Южной Кореи в понедельник, 2 сентября. Если это удастся, то с очень большой долей вероятности путёвка во второй групповой раунд будет обеспечена.