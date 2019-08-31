Сборная России обыграла команду Нигерии на ЧМ по баскетболу

Сборная России по баскетболу победила команду Нигерии на чемпионате мира — 2019 в Китае.

В матче группы В российские баскетболисты одержали победу над командой Нигерии со счётом 82:77.

Самым результативным в составе россиян стал Михаил Кулагин, который набрал 16 очков и сделал три подбора. У команды Нигерии наибольшее количество баллов набрал Джош Окоги (18).

Следующий матч подопечные Сергея Базаревича проведут 2 сентября с Южной Кореей. Начало встречи — в 15:30 мск.

Ранее сборная Сербии разгромила команду Анголы в стартовом матче ЧМ по баскетболу.