Сборная России обыграла команду Нигерии на ЧМ по баскетболу

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Сборная России по баскетболу победила команду Нигерии на чемпионате мира — 2019 в Китае.
Сборная России обыграла команду Нигерии на ЧМ по баскетболу
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В матче группы В российские баскетболисты одержали победу над командой Нигерии со счётом 82:77. 

Самым результативным в составе россиян стал Михаил Кулагин, который набрал 16 очков и сделал три подбора. У команды Нигерии наибольшее количество баллов набрал Джош Окоги (18).

Следующий матч подопечные Сергея Базаревича проведут 2 сентября с Южной Кореей. Начало встречи — в 15:30 мск.

Ранее сборная Сербии разгромила команду Анголы в стартовом матче ЧМ по баскетболу.

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