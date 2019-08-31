Сборная России обыграла команду Нигерии на ЧМ по баскетболу
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В матче группы В российские баскетболисты одержали победу над командой Нигерии со счётом 82:77.
Самым результативным в составе россиян стал Михаил Кулагин, который набрал 16 очков и сделал три подбора. У команды Нигерии наибольшее количество баллов набрал Джош Окоги (18).
Следующий матч подопечные Сергея Базаревича проведут 2 сентября с Южной Кореей. Начало встречи — в 15:30 мск.
Ранее сборная Сербии разгромила команду Анголы в стартовом матче ЧМ по баскетболу.