Ослабленный состав и скромные ожидания: в каком состоянии сборная России по баскетболу подошла к Кубку мира в Китае

Сборная России по баскетболу отправилась на главный турнир четырёхлетия в Китай без большинства своих звёзд. Однако даже дублирующим составом подопечные Сергея Базаревича могут добиться на мировом первенстве поставленной цели ― отобраться на Олимпийские игры в Токио. Для этого национальной команде необходимо занять место в семёрке лучших. Как Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон, Сергей Карасёв, Никита Курбанов и их менее опытные партнёры собираются решать задачу ― в материале RT.

Кадровая катастрофа

Перед началом Кубка мира в Китае сборную России по баскетболу смело можно ставить в один ряд с действующими чемпионами мира из США. Нет, не в том плане, что в Поднебесной подопечные Сергея Базаревича тоже будут претендовать на комплект золотых медалей ― их шансы на успех букмекеры как раз оценивают очень скромно. Отечественные спортсмены не входят даже в первую десятку претендентов на победу.

Просто из тех игроков, которые по разным причинам не помогут российской команде на грядущем турнире, можно составить ещё одну сборную, и она как минимум не будет уступать существующей по своему потенциалу, а то и вовсе превзойдёт её. Другое дело, что кадровый ресурс американцев не идёт ни в какое сравнение с баскетбольными возможностями любой из европейских стран, и даже после нескольких десятков отказов американцы сумели сформировать боеспособный коллектив.

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Штабу Базаревича пришлось выбирать из того, что есть, и в Китае мы станем свидетелями уникальной ситуации, когда честь страны на международном турнире топ-уровня будут защищать в том числе и игроки из Суперлиги, второго по значимости дивизиона российского чемпионата, чего в предыдущие годы не могло случиться по определению.

Весомые потери сборная России понесла практически на каждой позиции. Задняя линия осталась без Дмитрия Хвостова, Алексея Шведа и Дмитрия Кулагина — высококлассных баскетболистов-созидателей, каждого из которых поодиночке заменить ещё можно (Базаревич доказывал это в квалификации к Кубку мира, в которой Швед практически не играл из-за занятости в Евролиге), а вот троих одновременно ― нет.

Под кольцом наставник российской сборной не сможет рассчитывать на Тимофея Мозгова, Джоэла Боломбоя и Артёма Клименко, причём любой из них, если он здоров и находится в неплохой соревновательной форме, смело мог бы рассчитывать на солидные минуты в Китае.

Наконец, уже сам Базаревич не стал рисковать и в последний момент вызывать в национальную команду именитых ветеранов, которые могли бы прийти ей на выручку в условиях множества травм и отказов, — например, бронзового призёра летних Олимпийских игр 2012 года Антона Понкрашова или продолжающего играть на приличном уровне Евгения Воронова. Данное решение специалист объяснил собственными принципами построения сборной и тем, что система игры в ней значительно важнее конкретных персоналий, и это, безусловно, его право как человека, в первую очередь несущего ответственность за результат.

Окончательный состав

Финальная заявка сборной России на Кубок мира, в которую вошли 12 человек, представляет собой сплав опыта и молодости. Особенно на задней линии, имеющей совсем уж экспериментальный вид. Её ярко выраженным лидером в нынешнем виде национальной команды является 33-летний Виталий Фридзон, приложивший руку к последним громким успехам отечественного баскетбола в эпоху Дэвида Блатта ― бронзе чемпионата Европы 2011 года и третьему месту на Олимпиаде-2012.

Отличный шанс проявить себя на топ-уровне получит 25-летний Михаил Кулагин, за четыре года пребывания в первой команде ЦСКА пока так и не завоевавший место в основной ротации армейцев в Евролиге, а помогать им будут снайпер-ролевик Евгений Бабурин вместе с двумя исполнителями из Суперлиги — Григорием Мотовиловым из баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» и Андреем Сопиным из столичного МБА.

Основные надежды болельщиков на положительный результат (а таковым с учётом всех проблем российской сборной можно будет считать преодоление первого группового раунда и гарантированное попадание в число участников квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио) будут связаны с форвардами команды — объективно сильнейшим, самым именитым и наиболее титулованным её звеном.

В отсутствие Шведа, Хвостова и Дмитрия Кулагина ответственность за ключевые броски в решающих поединках может и должен брать на себя Сергей Карасёв, в летнее межсезонье перешедший из санкт-петербургского «Зенита» в подмосковные «Химки». А представляющие столичный ЦСКА Семён Антонов, Андрей Воронцевич и Никита Курбанов ― это главный актив универсальных бойцов, способных при необходимости закрыть несколько позиций, качественно отработать в обороне и выполнить абсолютно любую тренерскую задачу в конкретную единицу времени.

Их колоссальный опыт международных матчей, титулы чемпионов Единой лиги ВТБ и Евролиги, десятки матчей за национальную команду ― то, без чего сборную России в Китае с очень большой долей вероятности ждала бы неминуемая катастрофа. С такими баскетболистами, как Курбанов, Антонов и Воронцевич, обязательно будут варианты, а как использовать сильнейшие стороны красно-синих, Базаревич знает.

Наконец, закрыть пятую позицию в Китае призваны Евгений Валиев и Владимир Ивлев. Баскетболисты, на клубном уровне защищающие, соответственно, цвета «Химок» и «Локомотива-Кубань», не считаются звёздами даже в российском баскетболе, но в сборной они тоже отнюдь не новички и свой объём черновой работы (борьба за подбор, завершение из-под кольца и цепкая оборона на грани фола) наверняка выполнят качественно.

Окончательная заявка сборной России на Кубок мира выглядит следующим образом. Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»). Форварды: Семён Антонов (ЦСКА), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Сергей Карасёв («Химки»), Никита Курбанов (ЦСКА). Центровые: Евгений Валиев («Химки»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

Турнирная сетка и соперники

На групповой стадии Кубка мира российской команде предстоит встретиться с вроде бы не самыми мощными оппонентами ― командами Нигерии (31 августа), Южной Кореи (2 сентября) и Аргентины (4 сентября). Но в условиях до предела ослабленного состава результат каждого следующего поединка с участием дружины Базаревича спрогнозировать практически невозможно.

Об этом свидетельствуют два момента. Во-первых, результаты контрольных встреч, предшествовавших первенству планеты, в которых отечественные баскетболисты умудрялись громить Испанию и проигрывать сборной Ирана, а во-вторых — нежелание самого главного тренера команды делать какие-либо предположения относительно реальных возможностей его подопечных на статусном соревновании.

Во время подготовки к КМ-2019 Базаревич не единожды говорил, что баскетбольная сборная России находится в стадии строительства и сама не знает, на что она будет способна под давлением и грузом ответственности. В этом он, безусловно, прав: никто и никогда не видел эту команду в поединках, от исхода которых зависят столь значимые вещи, как олимпийская лицензия, — ни сам главный тренер, ни руководство РФБ, ни журналисты с экспертами, ни рядовые болельщики.

Чтобы продолжить борьбу за медали по результатам основного раунда, российской команде необходимо занять место не ниже второго в своей группе ― то есть одержать хотя бы две победы в трёх стартовых поединках (или одну в надежде на то, что ей повезёт в тройной «закрутке»).

На стадии топ-16 Кубка мира две лучшие команды пула В, в который волей жребия попала отечественная сборная, будут объединяться с лидерами группы А. В ней ни одного соперника экстра-класса тоже не значится. Прилети Россия в Китай в оптимальном составе, команды Польши, Китая, Венесуэлы и Кот-д’Ивуара считались бы вполне проходимыми оппонентами для подопечных Базаревича — и перед ними открывалась бы прямая дорога в четвертьфинал.

Сейчас же забегать так далеко вперёд не следует: российские баскетболисты будут стремиться добыть победу в каждом следующем матче и только затем обращать внимание на глобальные турнирные цели и задачи. Это, безусловно, очень грустно и обидно, но иного выбора у Базаревича нет. Травмы звёзд и просто старожилов сборной лишили четвёртую команду последнего чемпионата Европы доброй половины её потенциала.