Завышенные ожидания и неудовлетворённость результатами: почему специалисты озаботились психическим здоровьем спортсменов

Психологическое состояние профессиональных спортсменов всё чаще вызывает опасение у специалистов. За последнее время большое количество атлетов признались, что им приходится сталкиваться с различными расстройствами, о чём часто не догадываются не только болельщики, но и их окружение. Так, центровая команды Женской национальной баскетбольной ассоциации «Лас-Вегас Эйсес» Лиз Кэмбидж рассказала о многолетней борьбе с депрессией. Одновременно с этим руководители НБА объявили о том, что начиная с сезона-2019/20 в лиге будут введены специальные правила, направленные на защиту психологического здоровья игроков.

«Режим экзистенциального кризиса»

В последнее время одной из центральных тем в мировом спорте всё чаще становится психологическое здоровье. Постоянные физические нагрузки, стресс, неудовлетворённость собой в случае поражения негативно сказываются на восприятии атлетом окружающего мира и себя в нём. От каждого из них на каждодневной основе требуются максимальные результаты — будь то в тренировочном зале или на стадионе. В противном случае существует риск потерять место в команде или сборной.

В то же время на задний план отходит личность спортсмена и то, как он сам переживает свои неудачи. Зачастую об этом не задумываются не только болельщики, но и тренеры, единственный показатель успеха которых — победа подопечных. Всё это накладывается на страх показать свою слабость, продемонстрировать всему миру, что за физической силой скрывается ранимая натура.

Однако в последнее время ситуация меняется. Всё большее количество атлетов решаются признаться, что испытывают серьёзные психологические проблемы, которые мешают им не только выступать на высоком уровне, но и вести нормальный образ жизни. И делают они это не только ради себя, но и коллег по цеху, а также и для всех людей, столкнувшихся с подобными ситуациями.

Одним из последних примеров подобного признания послужила история центровой команды Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лас-Вегас Эйсес» и звезды сборной Австралии Лиз Кэмбидж. Известная спортсменка и раньше неоднократно высказывалась на эту тему, однако сейчас решила признаться, с чем ей приходится сталкиваться на протяжении всей жизни, а также обратить внимание общественности на недостаточную осведомлённость в этом вопросе.

По словам баскетболистки, первые психологические проблемы появились у неё ещё в подростковом возрасте. Уже тогда ей пришлось бороться с алкогольной зависимостью. Попав в североамериканскую лигу, она впервые столкнулась с депрессией, тревожностью и паническими атаками, которые едва не довели её до самоубийства.

«А люди готовы говорить о том, как я, пройдя драфт WNBA, почти каждую ночь своего первого сезона проводила в одиночестве, заливаясь слезами? А о всех случаях, когда я запиралась дома, выпадала из жизни и ревела часами напролёт (такое состояние называю «режим экзистенционального кризиса» — когда тревога перерастает в депрессию, а я превращаюсь в свалившуюся наземь рухлядь, убеждённую в собственной ничтожности и бестолковости)?», — рассказала Кэмбидж в блоге на сайте The Players' Tribune.

Баскетболистка призналась, что её психологическое состояние зачастую оказывало прямое влияние на профессиональную карьеру. Ей пришлось сменить несколько команд, только потому что она испытывала дискомфорт, находясь вдали от семьи и привычной обстановки. Уверенности не добавляли и ошибки на паркете, каждая из которых ещё больше усугубляла её состояние.

На некоторое время ситуация улучшилась благодаря приёму лекарств. Они притупляли её чувства и замедляли восприятие, однако в то же время не давали переживаниям контролировать её состояние. Однако в определённый момент Кэмбидж прекратила их принимать, что вылилось в ещё большие проблемы.

Серьёзное ухудшение наступило после звёздного уикенда WNBA 2019 года, прошедшего в конце июля в Лас-Вегасе. Неприятности в личной жизни наложились на неудачные выступления, в результате чего центровая провалила две встречи подряд — с «Даллас Уингз» и «Лос-Анджелес Спаркс» — что спровоцировало новый приступ.

«За пределами раздевалки я, всё ещё одетая в форму, обнаружила пустой коридор. У меня началась паника. Я не могла дышать, не могла перестать плакать. У меня случился тяжелейший приступ неконтролируемой паники — самый настоящий нервный срыв», — вспоминает спортсменка.

После этого случая Кэмбидж приняла решение продолжить приём лекарств и сосредоточиться на психологическом здоровье. Подводя итог своей истории, она отметила, что со схожими проблемами сталкивается большое количество людей — вне зависимости от их рода деятельности. В связи с этим каждый человек должен иметь возможность беспрепятственно обратиться к специалисту.

«Многие из этих молодых людей по-настоящему несчастны»

Существует множество причин возникновения психических расстройств у спортсменов. Одной из них является завышенные требования со стороны окружающих, необходимость соответствовать образу победителя и героя. Именно с такой ситуацией столкнулся 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс.

В августе прошлого года он впервые рассказал о том, что на протяжении длительного времени испытывал тревожность, а также боролся с навязчивым желанием покончить жизнь самоубийством. По его словам, всё действительно могло закончиться плачевно, если бы он вовремя не обратился к специалистам, а также решился рассказать обо всём широкой общественности.

«Я хотел бы изменить ситуацию, хотел бы спасти жизнь, если смогу. Знаете, это важнее, чем выиграть золотую медаль», — приводит слова Фелпса CNN.

Хуже осуждения за со стороны болельщиков может стать только не соответствие собственным стандартам. В ноябре 2015 года боец ММА Ронда Роузи уверенно шла к очередной защите титула организации в легчайшем весе, одна всё изменил бой с соотечественницей Холли Холм. На состоянии спортсменки сказался не столько нокаут во втором раунде, сколько потеря пояса после четырёх с половиной лет доминирования в октагоне и осознание того, что кто-то оказался на голову сильнее её самой.

Иногда к ухудшению психического здоровья приводят положительные события, с чем столкнулась 22-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс после рождения дочери Олимпии. Легендарная теннисистка крайне тяжело перенесла роды, что не могло не сказаться на её физическом состоянии. Однако на протяжении длительного времени ей пришлось бороться с депрессией, которая мешала вести привычный образ жизни.

Зачастую ситуацию усугубляет собственное отрицание проблемы. Об этом заявлял защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан, который в феврале 2018 года на своей странице в Twitter он признался, что депрессия «отнимает у него самое лучшее».

This depression get the best of me... — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) February 17, 2018

Затем баскетболист пояснил, что на протяжении всей жизни сталкивался со множеством трудностей, в результате чего расстройство стало неотъемлемой частью его личности, которая не исчезла с появлением денег и славы.

В таких видах спорта, как гимнастика или фигурное катание, где жёсткие графики и прессинг тренеров накладывается на переходный возраст, а большие результаты достигаются уже в юном возрасте, также высок риск появления проблем с психикой. Многие специалисты именно этим объясняли неудачи Алины Загитовой, Евгениии Медведевой, Юлии Липницкой и многих других фигуристок после крупных успехов на Олимпийских играх и первенствах планеты.

«В фигурном катании психологические проблемы рано или поздно травмируют спортсменок, потому что есть первые три места. Это жёсткий спорт, выигрывает один человек, а остальные находятся в упадке. Обычно все девчонки выигрывают олимпийские игры в 16—18 лет. Потом они либо заканчивают, либо продолжают кататься», — заявлял двукратный чемпион мира Роман Костомаров.

Разумеется, каждый случай возникновения проблем с психикой индивидуален, однако это не значит, что спортивные власти, функционеры и тренеры никак не могут повлиять на общую тенденцию. Так, дальше всех в вопросе защиты психологического состояния спортсменов продвинулась именно мужская НБА. В начале августа стало известно, что начиная с сезона-2019/20 в регламент лиги будут внесены новые правила. В соответствии с ними, в штат каждого клуба войдут лицензированные психологи. Кроме того, руководства команд должны разработать план экстренной помощи игрокам в случае обострения их проблем, а также посещать специализированные конференции, первая из которых состоится в сентябре.

В начале марта комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что большое количество баскетболистов на постоянной основе сталкивается с депрессией, паническими атаками и паталогической тревожностью. По его словам, они стыдятся открыто в этом признаваться, что ещё больше усугубляет ситуацию.

«Внешний мир видит славу и деньги со всеми сопутствующими атрибутами и недоумевает: «Да на что они вообще могут жаловаться?» Но на самом деле многие из этих молодых людей по-настоящему несчастны», — приводит слова Сильвера The Guardian.