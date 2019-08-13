Известная баскетболистка рассказала о борьбе с депрессией

Центровая команды Женской баскетбольной ассоциации (ВНБА) «Лас-Вегас Эйсес» Лиз Кэмбидж рассказала о многолетней борьбе с психическими проблемами.

«А люди готовы говорить о том, как я, пройдя драфт ВНБА, почти каждую ночь своего первого сезона проводила в одиночестве, заливаясь слезами? А о всех случаях, когда я запиралась дома, выпадала из жизни и ревела часами напролёт? Такое состояние называю «режимом экзистенциального кризиса» — когда тревога перерастает в депрессию, а я превращаюсь в свалившуюся наземь рухлядь, убеждённую в собственной ничтожности и бестолковости», — рассказала австралийка в блоге на сайте The Players' Tribune.

Она призналась, что ей становится легче лишь после приёма специальных медикаментов, а также призвала общественность больше обращать внимание на психические проблемы.

Ранее стало известно, что защитник сборной России Дмитрий Кулагин пропустит чемпионат мира по баскетболу в связи с операцией.