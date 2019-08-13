Известная баскетболистка рассказала о борьбе с депрессией

Короткая ссылка
Центровая команды Женской баскетбольной ассоциации (ВНБА) «Лас-Вегас Эйсес» Лиз Кэмбидж рассказала о многолетней борьбе с психическими проблемами.
Известная баскетболистка рассказала о борьбе с депрессией
  • © Zheng Huansong/Xinhua
  • globallookpress.com

«А люди готовы говорить о том, как я, пройдя драфт ВНБА, почти каждую ночь своего первого сезона проводила в одиночестве, заливаясь слезами? А о всех случаях, когда я запиралась дома, выпадала из жизни и ревела часами напролёт? Такое состояние называю «режимом экзистенциального кризиса» — когда тревога перерастает в депрессию, а я превращаюсь в свалившуюся наземь рухлядь, убеждённую в собственной ничтожности и бестолковости», — рассказала австралийка в блоге на сайте The Players' Tribune.

Она призналась, что ей становится легче лишь после приёма специальных медикаментов, а также призвала общественность больше обращать внимание на психические проблемы.

Ранее стало известно, что защитник сборной России Дмитрий Кулагин пропустит чемпионат мира по баскетболу в связи с операцией. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить