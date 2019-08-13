Баскетболист Кулагин не выступит в составе сборной России на ЧМ

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Защитник краснодарского «Локомотива-Кубани» и сборной России Дмитрий Кулагин пропустит чемпионат мира по баскетболу в Китае из-за операции на глазах.
Баскетболист Кулагин не выступит в составе сборной России на ЧМ
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ), игрок не успеет восстановиться после операции на глазах.

Три недели назад медицинское обследование выявило у россиянин отслоение сетчатки обоих глаз, из-за чего ему потребовалась срочная операция. После лазерного прижигания сетчатки спортсмену потребуется восстановление.

Чемпионат мира пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. Национальной команде предстоит на групповом этапе встретиться со сборными Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что баскетболист сборной России Алексей Швед пропустит ЧМ-2019 из-за травмы.

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