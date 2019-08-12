Баскетболист Швед пропустит ЧМ-2019 из-за травмы

Баскетболист сборной России Алексей Швед не сыграет на чемпионате мира в Китае из-за травмы голеностопа.

«Даже подумать не мог, что не сыграю на чемпионате мира. Я очень расстроен. Голеностоп меня беспокоил при тяжёлых физических нагрузках, но становилось легче, и я рассчитывал, что смогу восстановиться до приезда в сборную. К сожалению, медосмотр я не прошёл, врачи не допустили меня до тренировок. Я сразу позвонил наставнику сборной Сергею Базаревичу. Понимаю, что на меня в национальной команде рассчитывали. В ближайший месяц буду лечиться и заниматься под наблюдением врачей в Химках», — цитирует Шведа официальный сайт «Химок».

Изначально баскетболист должен был присоединиться к национальной команде на этой неделе. Помимо Шведа, из-за травмы на чемпионате мира не сыграет центровой Тимофей Мозгов.

Ранее сообщалось, что экс-игрок ЦСКА Теодосич не сыграет на КМ по баскетболу из-за травмы.