Экс-игрок ЦСКА Теодосич не сыграет на КМ по баскетболу из-за травмы
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- РИА Новости
Об этом сообщает Eurohoops со ссылкой на медицинский штаб сербской сборной.
Теодосич повредил ногу в товарищеском матче с Литвой 10 августа. Из-за этого он не сыграет на Кубке мира в Китае, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября.
Сербский баскетболист в течение шести лет представлял российский клуб ЦСКА, с которым выиграл Евролигу в сезоне-2015/16.
Ранее сборная России по баскетболу обыграла Сенегал и выиграла товарищеский турнир в Италии.