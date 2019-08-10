Сборная России по баскетболу обыграла Сенегал и выиграла подготовительный турнир в Италии

Российские баскетболисты одержали третью победу на товарищеском турнире в Италии и стали победителями соревнования.

Счёт матча — 73:56 в пользу подопечных Сергея Базаревича.

В предыдущих матчах российские баскетболисты обыграли команды Венесуэлы (69:54) и хозяев турнира — итальянцев (72:70).

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира по баскетболу, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу одержала победу над Италией в контрольном матче.