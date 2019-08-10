Сборная России по баскетболу обыграла Сенегал и выиграла подготовительный турнир в Италии
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- РИА Новости
Счёт матча — 73:56 в пользу подопечных Сергея Базаревича.
В предыдущих матчах российские баскетболисты обыграли команды Венесуэлы (69:54) и хозяев турнира — итальянцев (72:70).
Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира по баскетболу, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу одержала победу над Италией в контрольном матче.