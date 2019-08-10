Сборная России по баскетболу одержала победу над Италией в контрольном матче

В рамках подготовки к Кубку мира по баскетболу 2019 года, который стартует 31 августа в Китае, сборная России провела контрольный матч с командой Италии.

Встреча, проходившая в Вероне, завершилась победой команды Сергея Базаревича со счётом 72:70. Самыми результативными её игроками в составе российской сборной стали защитник Виталий Фридзон и форвард Никита Курбанов, набравшие по 16 очков.

Следующий контрольный матч на турнире в Италии российские баскетболисты проведут в субботу, 10 августа, со сборной Сенегала.

Ранее сообщалось, что бывший игрок НБА Майкл Бизли был дисквалифицирован за употребление наркотиков.