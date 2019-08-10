Сборная России по баскетболу одержала победу над Италией в контрольном матче

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В рамках подготовки к Кубку мира по баскетболу 2019 года, который стартует 31 августа в Китае, сборная России провела контрольный матч с командой Италии.
Сборная России по баскетболу одержала победу над Италией в контрольном матче
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Встреча, проходившая в Вероне, завершилась победой команды Сергея Базаревича со счётом 72:70. Самыми результативными её игроками в составе российской сборной стали защитник Виталий Фридзон и форвард Никита Курбанов, набравшие по 16 очков.

Следующий контрольный матч на турнире в Италии российские баскетболисты проведут в субботу, 10 августа, со сборной Сенегала.

Ранее сообщалось, что бывший игрок НБА Майкл Бизли был дисквалифицирован за употребление наркотиков.

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