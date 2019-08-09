СМИ: Экс-игрок НБА Бизли дисквалифицирован за нарушение антинаркотической программы

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Бывший игрок ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Бизли получил пятиматчевую дисквалификацию за нарушение антинаркотической программы лиги.
СМИ: Экс-игрок НБА Бизли дисквалифицирован за нарушение антинаркотической программы
  • AFP
  • © Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Как сообщает Yahoo Sports, дисквалификация форварда вступит в силу, если один из клубов НБА предложит ему контракт. По информации источника, сам баскетболист склоняется к продолжению карьеры в Китае.

В 2018 году Майкл Бизли выступал за «Гуандун». За карьеру в НБА 30-летний игрок выступал за шесть клубов, в частности «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что Грин подписал новый контракт с «Голден Стэйт» на $100 млн.

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