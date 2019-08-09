СМИ: Экс-игрок НБА Бизли дисквалифицирован за нарушение антинаркотической программы

Бывший игрок ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Бизли получил пятиматчевую дисквалификацию за нарушение антинаркотической программы лиги.

Как сообщает Yahoo Sports, дисквалификация форварда вступит в силу, если один из клубов НБА предложит ему контракт. По информации источника, сам баскетболист склоняется к продолжению карьеры в Китае.

В 2018 году Майкл Бизли выступал за «Гуандун». За карьеру в НБА 30-летний игрок выступал за шесть клубов, в частности «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что Грин подписал новый контракт с «Голден Стэйт» на $100 млн.