Грин подписал новый контракт с «Голден Стэйт» на $100 млн
- Reuters
По словам агента Рича Пола, которые передаёт ESPN, речь идёт о четырёхлетнем контракте на $100 млн.
29-летний форвард был выбран «Голден Стэйт» в драфте 2012 года под общим 35-м номером. В составе «Уорриорз» он трижды стал чемпионом НБА.
В общей сложности он сыграл 533 матча в лиге, в среднем за карьеру набирая 9,1 очка, выполняя 6,9 подбора, 4,9 ассиста, 1,4 перехвата и 1,1 подбора.
Ранее Кармело Энтони заявил, что пока не готов завершать баскетбольную карьеру.