Грин подписал новый контракт с «Голден Стэйт» на $100 млн

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Форвард Дрэймонд Грин подписал новое соглашение с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз».
Грин подписал новый контракт с «Голден Стэйт» на $100 млн
  • Reuters

По словам агента Рича Пола, которые передаёт ESPN, речь идёт о четырёхлетнем контракте на $100 млн.

29-летний форвард был выбран «Голден Стэйт» в драфте 2012 года под общим 35-м номером. В составе «Уорриорз» он трижды стал чемпионом НБА.

В общей сложности он сыграл 533 матча в лиге, в среднем за карьеру набирая 9,1 очка, выполняя 6,9 подбора, 4,9 ассиста, 1,4 перехвата и 1,1 подбора.

Ранее Кармело Энтони заявил, что пока не готов завершать баскетбольную карьеру.

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