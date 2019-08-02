Энтони заявил, что пока не готов завершать баскетбольную карьеру

Американский форвард Кармело Энтони заявил, что пока не хочет завершать карьеру профессионального баскетболиста.

«Я слишком сильно люблю баскетбол, чтобы жить без него. Я знаю, что ещё способен играть. Думаю, что дело уже не в баскетболе, а в том, соглашусь ли я на определённую роль в команде. Сейчас я готов согласиться на новые условия», — приводит слова Энтони ESPN.

35-летний форвард, десять раз участвовавший в Матче всех звёзд НБА, в настоящее время является свободным агентом. Он был выбран «Денвер Наггетс» на драфте НБА 2003 года под общим третьим номером, и провёл в команде восемь сезонов. В его активе также выступления за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс».

Ранее Тимофей Мозгов заявил, что попытается вернуться в НБА.