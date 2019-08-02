Энтони заявил, что пока не готов завершать баскетбольную карьеру

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Американский форвард Кармело Энтони заявил, что пока не хочет завершать карьеру профессионального баскетболиста.
Энтони заявил, что пока не готов завершать баскетбольную карьеру
  • ©Brian Rothmuller/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Я слишком сильно люблю баскетбол, чтобы жить без него. Я знаю, что ещё способен играть. Думаю, что дело уже не в баскетболе, а в том, соглашусь ли я на определённую роль в команде. Сейчас я готов согласиться на новые условия», — приводит слова Энтони ESPN.

35-летний форвард, десять раз участвовавший в Матче всех звёзд НБА, в настоящее время является свободным агентом. Он был выбран «Денвер Наггетс» на драфте НБА 2003 года под общим третьим номером, и провёл в команде восемь сезонов. В его активе также выступления за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс».

Ранее Тимофей Мозгов заявил, что попытается вернуться в НБА.

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