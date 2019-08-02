Мозгов заявил, что попытается вернуться в НБА

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Центровой подмосковного клуба «Химки» и сборной России Тимофей Мозгов рассказал, что нацелен на возвращение в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).
Мозгов заявил, что попытается вернуться в НБА
  • РИА Новости

«В контракте с «Химками» есть пункт, что я могу вернуться в НБА после сезона. Я очень хочу вернуться. Как бы я ни любил «Химки», Евролигу и Единую лигу ВТБ, НБА — это самая сильная лига в мире, хочется играть там», — приводит слова Мозгова ТАСС.

В активе 32-летнего форварда, пропустившего весь прошлый сезон и перенёсшего операцию на колене, выступления за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», в составе которого он стал чемпионом НБА 2016 года, «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик».

Ранее Мозгов высказал мнение, что американские врачи допустили ошибку при лечении его травмы.

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