Мозгов считает, что американские врачи допустили ошибку в лечении его травмы

Центровой сборной России по баскетболу Тимофей Мозгов высказал мнение, что американский врачи избрали ошибочную методику лечения его травмы.

«Прогресс в восстановлении колена есть, хоть и не такой быстрый, травма довольно старая. Я не хочу наговаривать на американских докторов, но лечили меня не совсем правильно. Пока что кажется, что не от того лечили», — приводит слова Мозгова ТАСС.

Он отметил, что тем не менее травма не настолько серьёзная, просто немного запущена.

«Сейчас у меня есть время до начала сезона — и даже чуть дольше. Торопить меня никто не будет, я нужен «Химкам» здоровым», — добавил баскетболист.

32-летний центровой за прошедший сезон не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене.

Ранее стало известно, что Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на чемпионате мира.