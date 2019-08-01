Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на чемпионате мира

Центровой сборной России Тимофей Мозгов не поможет национальной команде на чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.

«Моё восстановление в целом идёт хорошо. Есть ощутимый прогресс, однако, к сожалению, ещё не получил от врачей разрешение начать баскетбольную работу в полном контакте», — приводит слова Мозгова пресс-служба Российской федерации баскетбола.

32-летний баскетболист за прошедший сезон не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулагин перенёс операцию и не готовится со сборной России к ЧМ по баскетболу.