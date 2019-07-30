Кулагин перенёс операцию и не готовится со сборной России к ЧМ по баскетболу
- РИА Новости
Об этом сообщил главный тренер сборной России Сергей Базаревич, слова которого приводит пресс-служба Российской федерации баскетбола.
«Диме поставили диагноз, который до этого никак не проявлялся и стал для нас сюрпризом — отслоение сетчатки глаза. Ему потребовалось лазерное прижигание сетчатки. Будем следить за восстановлением Димы, ситуация может повернуться в любую сторону», — пояснил специалист.
Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.
Ранее Сергей Карасёв заявил, что постарается брать игру на себя на ЧМ-2019 по баскетболу.