Кулагин перенёс операцию и не готовится со сборной России к ЧМ по баскетболу

Защитник сборной России по баскетболу Дмитрий Кулагин не принимает участия в тренировочном сборе национальной команды в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года в Китае.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Сергей Базаревич, слова которого приводит пресс-служба Российской федерации баскетбола.

«Диме поставили диагноз, который до этого никак не проявлялся и стал для нас сюрпризом — отслоение сетчатки глаза. Ему потребовалось лазерное прижигание сетчатки. Будем следить за восстановлением Димы, ситуация может повернуться в любую сторону», — пояснил специалист.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

Ранее Сергей Карасёв заявил, что постарается брать игру на себя на ЧМ-2019 по баскетболу.