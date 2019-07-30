Карасёв заявил, что постарается брать игру на себя на ЧМ-2019 по баскетболу

Форвард сборной России по баскетболу Сергей Карасёв поделился ожиданиями от выступления на чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.

«Мне кажется, прямо явного лидера в сборной России нет, но, конечно, буду стараться брать игру на себя. Думаю, от меня ждут этого, так что постараюсь максимум показать на Кубке мира», — приводит слова Карасёва РИА Новости.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что в Москве будет представлен Кубок мира по баскетболу.