Карасёв заявил, что постарается брать игру на себя на ЧМ-2019 по баскетболу
- © Александр Гальперин
- РИА Новости
«Мне кажется, прямо явного лидера в сборной России нет, но, конечно, буду стараться брать игру на себя. Думаю, от меня ждут этого, так что постараюсь максимум показать на Кубке мира», — приводит слова Карасёва РИА Новости.
Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что в Москве будет представлен Кубок мира по баскетболу.