В Москве будет представлен Кубок мира по баскетболу

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Главный трофей грядущего чемпионата мира по баскетболу будет гостить в Москве с 1 по 4 августа.
В Москве будет представлен Кубок мира по баскетболу
  • РИА Новости

1 августа в московском парке «Зарядье» состоится мероприятие в рамках глобального турне Кубка мира по баскетболу. Перед отправкой трофея в Китай, где и состоится турнир, кубок показывают в различных странах. Россия будет 24-й страной — участницей трофей-тура Кубка мира.

С 11:00 в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоятся различные мероприятия для болельщиков с конкурсами на призы от сборной России. В 12:00 начнётся главная церемония с участием президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко и почётных гостей.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.

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