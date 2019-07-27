СМИ: Бывшая жена экс-игрока НБА Райта призналась в убийстве спортсмена

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Спустя девять лет после смерти экс-игрока ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лоренцена Райта его бывшая жена призналась в убийстве.

Как сообщает Associated Press, бывшая супруга Лоренцена Райта Шерра Райт призналась в убийстве мужа в 2010 году. Мотивом преступления женщина назвала жажду материального обогащения: жизнь баскетболиста была застрахована на $1 млн. Эту сумму должна была получить бывшая жена спортсмена, несмотря на то что пара развелась незадолго до инцидента.

Суд приговорил Шерру Райт к 30 годам лишения свободы. Через восемь лет у женщины будет право подать на досрочное освобождение. За годы совместной жизни с баскетболистом Шерра Райт родила шестерых детей.

Ранее Итудис рассказал о предложениях из НБА.

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