СМИ: Бывшая жена экс-игрока НБА Райта призналась в убийстве спортсмена
Как сообщает Associated Press, бывшая супруга Лоренцена Райта Шерра Райт призналась в убийстве мужа в 2010 году. Мотивом преступления женщина назвала жажду материального обогащения: жизнь баскетболиста была застрахована на $1 млн. Эту сумму должна была получить бывшая жена спортсмена, несмотря на то что пара развелась незадолго до инцидента.
Суд приговорил Шерру Райт к 30 годам лишения свободы. Через восемь лет у женщины будет право подать на досрочное освобождение. За годы совместной жизни с баскетболистом Шерра Райт родила шестерых детей.
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