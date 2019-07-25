Итудис рассказал о предложениях из НБА

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что получал несколько предложений о работе в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я получал хорошие предложения из НБА — даже в этом сезоне, перед подписанием нового контракта с ЦСКА. Я работал с «Детройтом» и «Филадельфией» в Летней лиге. НБА — это лучший турнир по организации, уровню игроков, интересу публики. Но в Европе мы тоже показываем немало хороших баскетбольных вещей. В Евролиге практически каждая игра как финал — в отличие от регулярного чемпионата НБА», — приводит слова наставника ЦСКА «Спорт-Экспресс».

Димитрис Итудис работает главный тренером армейцев с 2014 года. За это время грек пять раз побеждал с ЦСКА в Единой лиге ВТБ и ещё дважды приводил клуб к победе в Евролиге.

Ранее сообщалось, что Кёльн примет «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги сезона-2019/20.