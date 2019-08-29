Новый формат, 32 команды и сборная США без суперзвёзд: чем интригует Кубок мира по баскетболу в Китае

В ближайшую субботу, 31 августа, в Китае стартует 18-й Кубок мира по баскетболу. По его итогам определится не только сильнейшая сборная планеты, но и больше половины участников олимпийского турнира 2020 года в Токио. Чего ждать от грядущих соревнований, в которых впервые в истории примут участие сразу 32 национальные команды, — в материале RT.

Новая вывеска и европейские дебютанты

В благородном стремлении сделать соревнования национальных сборных более привлекательными для болельщиков по всему миру Международная федерация баскетбола (ФИБА) провела ряд серьёзных реформ, оценивать всю глубину последствий которых ещё слишком рано. Однако нынешний олимпийский цикл напоминает глобальный эксперимент баскетбольных чиновников.

Наиболее существенным изменениям подверглось мировое первенство — главный имиджевый турнир организации, от успеха или провала которого будет зависеть её дальнейшее развитие. И если переименование турнира в Кубок мира вместо привычного чемпионата не сыграет роли в его судьбе, то ситуация со сроками и форматом проведения обстоит иначе.

Правление ФИБА передвинуло соревнования на нечётный год, чтобы они не конкурировали за зрителя с футбольным мундиалем. Но не факт, что баскетбольные власти выиграли от этого. К многочисленным причинам отказов звёзд первой величины от приезда в расположение своих национальных команд добавилась ещё одна — нежелание проводить в расположении сборных два (а в случае с топовыми сборными Старого Света — и вовсе три, с учётом Евробаскета-2021) лета подряд вместо полноценного отдыха и восстановления после тяжёлого клубного сезона.

Кроме того, сентябрь — не самое удачное время для проведения Кубка мира, поскольку те, кто задержится в Китае до поздних стадий плей-офф и медальных матчей, рискуют не подготовиться должным образом к регулярному чемпионату НБА или Евролиги.

К чему это приводит, российские болельщики должны помнить по 2017 году, когда их любимцы несколько месяцев приходили в себя после весьма успешного, но крайне изнурительного континентального форума.

Наконец, противоречивое впечатление оставила квалификация грядущего Кубка мира, подавляющее большинство матчей которой игралось посреди клубного сезона. Из-за этого многие сборные не могли рассчитывать на собственных лидеров, имеющих контракты с клубами Евролиги и НБА.

Тем же испанцам и французам с их богатейшим пулом талантов и отлаженной десятилетиями системой подготовки молодых спортсменов завоевать путёвки в Поднебесную это не помешало (как и американцам, которые отобрались на турнир едва ли не сборной Лиги развития). Зато действующих чемпионов Европы словенцев на баскетбольном мундиале не будет. Горан Драгич, Лука Дончич, Энтони Рэндольф и другие творцы балканского чуда двухлетней давности просто-напросто не имели возможности помочь сборной в важнейших для неё поединках, а преодолеть колоссальный кадровый дефицит маленькой стране с населением 2 млн человек оказалось не под силу.

Показательно, что на турнире с рекордными 32 командами-участницами и беспрецедентными восемью квотами для Азии с Океанией оба дебютанта планетарных форумов — из Европы. Сборной Чехии прилично подсобил календарь. Решающие с точки зрения квалификации на КМ-2019 победы над Россией и Боснией чехи добыли в сентябре 2018-го при активном участии защитника «Чикаго Буллз» Томаша Саторански и центрового «Фенербахче» Яна Веселы, которые не приезжали на другие отборочные игры.

Черногорцам же повезло, что испанская «Валенсия» пропускала минувший розыгрыш Евролиги. И пока некоторые команды латали дыры в трёхсекундной зоне баскетболистами без международного опыта, балканцы могли рассчитывать на именитого центрового Бояна Дубльевича, который вошёл в тройку лучших бомбардиров регионального отбора.

В других зонах внедрение международных окон посреди клубного сезона настолько ощутимо на распределении путёвок в Китай не сказалось. Аргентина и Австралия, например, легко пробились на мундиаль без всех своих звёздных и не очень легионеров. А выходившие в плей-офф ЧМ-2014 мексиканцы были одинаково плохи как с новобранцем «Зенита» Густаво Айоном, так и без него.

Сложная система розыгрыша и турнир неудачников

Китайский Кубок мира пройдёт по замысловатой системе с двумя групповыми раундами, которая, с одной стороны, разочарует требовательных болельщиков приличным количеством серых и непривлекательных матчей (едва ли вас заинтересуют противостояния Венесуэла — Кот’д-Ивуар или Доминиканская Республика — Иордания). Вместе с тем в четвертьфинал выйдут восемь действительно сильнейших сборных, что исключит любого рода случайности.

На основной стадии турнира 32 команды будут разделены на восемь групп — российским баскетболистам предстоит встретиться с соперниками из Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в квартете В. Две лучшие сборные выйдут в следующий этап, где по такому же принципу будут разыгрываться путёвки в плей-офф.

Причём для стран, которым не удастся попасть в число 16 победителей основного раунда, КМ-2019 не завершится сразу же. Им предстоит принять участие в классификационном состязании за 17—32-е места. Его проведение имеет смысл по той простой причине, что мундиаль в Поднебесной служит отборочным турниром летних Олимпийских игр 2020 года.

Семь сборных (по две лучшие от Европы и Америки, а также по одной — от Азии, Африки и Океании по итогам всего Кубка мира) забронируют прямые путёвки в Токио, а следующим 16 по рангу достанется место в одном из четырёх дополнительных квалификационных турниров Игр-2020.

Российской команде, несмотря на грандиозные кадровые потери (в Китае Сергей Базаревич не сможет рассчитывать на лидеров задней линии Алексея Шведа, Дмитрия Хвостова и Дмитрия Кулагина), с сеткой на первенстве планеты повезло.

Во второй группе и в турнире за 17—32-е места представители квартета В будут сражаться за место под солнцем с командами из очень слабой группы А, где жребий свёл сборные Кот’д-Ивуара, Китая, Польши и Венесуэлы. Поэтому при всех сложностях, с которыми столкнулись отечественные баскетболисты в процессе подготовки к Кубку мира, попадание в олимпийскую квалификацию выглядит вполне реалистичной задачей.

Отсутствие явного фаворита

С тех пор как НБА разрешила представителям лиги принимать участие в турнирах сборных (а случилось это перед Олимпиадой-1992, явившей миру легендарную дрим-тим с Майклом Джорданом, Мэджиком Джонсоном, Ларри Бёрдом и другими), команда США считается явным и едва ли не единственным претендентом на золотые медали.

Букмекеры считают американцев фаворитами и перед Кубком мира в Китае, но летом 2019-го сборная США вовсе не является неуязвимой. На прошлой неделе американцы потерпели первое за 13 лет поражение основным, если так можно выразиться, составом, уступив Австралии в товарищеском матче. Кроме того, процесс формирования окончательной заявки гранда мирового баскетбола на первенство планеты был больше похож на нескончаемую трагикомедию с курьёзным финалом.

Также по теме Внезапные потери: сборная России по баскетболу выступит на ЧМ без Шведа и Кулагина За три недели до старта чемпионата мира по баскетболу мужская сборная России столкнулась с серьёзными кадровыми проблемами. С...

В определённый момент в распоряжении Грега Поповича осталось всего 12 баскетболистов, которые в итоге и сыграют на мундиале. Некоторые из приглашённых просто отказались от вызова в сборную, другие покинули тренировочный лагерь или из-за травм, или по собственному желанию.

Лишь двое из этих 12 игроков имеют опыт выступлений на значимых международных турнирах — форвард Харрисон Барнс выигрывал Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, а центровой Мэйсон Пламли может похвастать золотом ЧМ-2014.

Только плеймейкер Кемба Уокер и свингмэн Крис Миддлтон принимали участие в последнем Матче звёзд НБА, причём оба представляли явно более слабую по подбору игроков Восточную конференцию. Барнс владеет единственным на всю американскую сборную чемпионским перстнем, завоёванным в 2015 году в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

То есть в Китае сборная США не будет по-настоящему устрашать оппонентов: даже на предыдущем чемпионате мира, куда Майк Кшишевски повёз вроде бы не самый сильный из всех возможных набор игроков, у него были Кайри Ирвинг, Энтони Дэвис, Стефен Карри и Клэй Томпсон, разгромившие всех соперников со средней разницей в 33 очка.

Поэтому как минимум из стана сборной Сербии, проигравшей американцам два больших финала подряд — на ЧМ-2014 и Олимпиаде-2016, — уже сейчас звучат громкие заявления о готовности свергнуть американцев с трона. И такую риторику при всём желании не получается назвать беспочвенной даже после травмы звёздного разыгрывающего Милоша Теодосича.

Неплохие шансы на успех будут у традиционно мощных испанцев, которых в Китае поведёт за собой новоиспечённый чемпион НБА в составе «Торонто Рэпторс» Марк Газоль. Будут претендовать на серьёзный результат и истосковавшиеся по успехам на международной арене греки, завербовавшие MVP сезона-2018/19 в НБА Янниса Адетокунбо.

Запросто может удивить великолепно организованная, сыгранная и очень опытная команда Австралии, погоду в которой делают именитые ветераны Пэтти Миллз и Эндрю Богут. Представители Зелёного континента остановились в шаге от медалей предыдущих Игр и намерены любой ценой выиграть хоть что-нибудь до начала болезненного процесса смены поколений.

А вот французов и литовцев в список фаворитов второго эшелона вносят скорее по привычке. Дружина Венсана Колле отнюдь не впечатляет по именам, а у прибалтов только имена и остались — лучшие годы Йонаса Мачюлиса, Рейналдаса Сейбутиса, Мантаса Калниетиса и Паулюса Янкунаса уже позади, но в сборной им по-прежнему отводятся значимые роли.

В любом случае болельщиков ждёт конкурентный турнир со слабопрогнозируемым исходом. Есть все предпосылки считать, что именно на Кубке мира в Китае может прерваться золотая серия американцев, выигравших пять международных турниров подряд (два чемпионата мира и три Олимпиады).

Есть несколько номинальных аутсайдеров, способных приятно удивить: например, упомянутая выше Черногория с её выдающейся передней линией, усиленной в сравнении с квалификацией Николой Вучевичем из «Орландо Мэджик». В конце концов, есть целая группа тёмных лошадок, к числу которых можно отнести и сборную России. Подопечные Базаревича, скорее всего, и сами пока не знают, на что они будут способны в Китае, но полностью списывать их со счетов совершенно точно не стоит.