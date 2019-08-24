Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет

В товарищеском поединке со сборной Австралии американские баскетболисты потерпели первое поражение за 13 лет.

Матч, проходивший в Мельбурне при 52 тыс. зрителей, завершился со счётом 98:94 в пользу команды Австралии.

В составе победителей 30 очков на счету Патрика Миллса. В составе американцев самым результативным стал Кемба Уокер — 22 балла.

Последний раз сборная США по баскетболу проигрывала в полуфинале чемпионата мира 2006 года команде Греции.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу вылетела в Китай для подготовки к ЧМ-2019.