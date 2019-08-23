Сборная России по баскетболу вылетела в Китай для подготовки к ЧМ-2019
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
По прибытии в Китай команда проведёт два контрольных матча — с Аргентиной 26 августа и с Испанией 28 августа. По завершении контрольных игр будет объявлена окончательная заявка сборной на чемпионат мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября.
Соперниками сборной России по групповому этапу станут команды Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.
Ранее стало известно, что состав сборной России сократился до 14 баскетболистов.