Сборная России по баскетболу вылетела в Китай для подготовки к ЧМ-2019

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Сборная России по баскетболу вылетела в Китай, где продолжит подготовку к чемпионату мира 2019 года.
Сборная России по баскетболу вылетела в Китай для подготовки к ЧМ-2019
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

По прибытии в Китай команда проведёт два контрольных матча — с Аргентиной 26 августа и с Испанией 28 августа. По завершении контрольных игр будет объявлена окончательная заявка сборной на чемпионат мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября.

Соперниками сборной России по групповому этапу станут команды Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.

Ранее стало известно, что состав сборной России сократился до 14 баскетболистов.

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