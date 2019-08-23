Сборная России по баскетболу вылетела в Китай для подготовки к ЧМ-2019

Сборная России по баскетболу вылетела в Китай, где продолжит подготовку к чемпионату мира 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

По прибытии в Китай команда проведёт два контрольных матча — с Аргентиной 26 августа и с Испанией 28 августа. По завершении контрольных игр будет объявлена окончательная заявка сборной на чемпионат мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября.

Соперниками сборной России по групповому этапу станут команды Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.

Ранее стало известно, что состав сборной России сократился до 14 баскетболистов.