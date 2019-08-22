Состав сборной России сократился до 14 баскетболистов
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РФБ, по итогам сбора в Новогорске расположение команды покинул форвард литовского «Невежеса» Никита Балашов.
Таким образом, список кандидатов на попадание в окончательную заявку сократился до 14 человек.
Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября. Соперниками сборной России по групповому этапу станут команды Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.
Ранее РФБ подтвердила, что центровой сборной России Джоэл Боломбой пропустит ЧМ по баскетболу.