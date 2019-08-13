Внезапные потери: сборная России по баскетболу выступит на ЧМ без Шведа и Кулагина

За три недели до старта чемпионата мира по баскетболу мужская сборная России столкнулась с серьёзными кадровыми проблемами. С интервалом в несколько часов было объявлено, что из-за травм на первенство планеты в Китай не полетят ведущие защитники команды Алексей Швед и Дмитрий Кулагин. Почему тренерский штаб Сергея Базаревича не сможет рассчитывать на лидеров обороны российской команды, и чем это грозит ― в материале RT.

Минувший понедельник вполне можно назвать «чёрным» для российского баскетбола как минимум в 2019 году. С интервалом в несколько часов РФБ официально объявила, что предстоящий Кубок мира, по итогам которого определятся семь из 12 участников Олимпиады в Токио, пройдёт без участия Алексея Шведа и Дмитрия Кулагина. Двух ключевых игроков национальной команды и настоящих звёзд отечественного спорта, заменить которых Сергею Базаревичу при всём желании и острой необходимости решительно некем.

Что произошло?

Проблемы Шведа со здоровьем тянутся ещё с прошлого сезона, который получился скомканным для лидера «Химок» и одного из самых ярких исполнителей в европейском баскетболе в настоящее время. Пропустив почти три месяца из-за перелома пальца левой руки (с ноября 2018-го по февраль 2019-го), Алексей триумфально вернулся на площадку, заслуженно удостоился звания самого ценного игрока регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и готовился помочь подмосковному коллективу прервать гегемонию ЦСКА на внутренней арене, но… Вновь отправился в лазарет после первого матча финальной серии плей-офф с армейцами из-за травмы стопы.

В межсезонье член символической сборной Евробаскета-2017, на котором сборная России заняла высокое (с учётом предыдущих результатов в пост-блаттовскую эпоху) четвёртое место, работал по индивидуальной программе и планомерно готовился к участию в Кубке мира. Шведа до последнего ждали в лагере отечественной дружины, да и сам баскетболист не скрывал своего желания поехать в Китай.

Но боль в травмированной стопе никуда не исчезала, и углублённое медицинское обследование Алексей не прошёл. Серьёзные физические нагрузки, обязательно сопутствующие любому тренировочному процессу, в ближайшие четыре недели ему противопоказаны, что делает невозможным выступление защитника на первенстве планеты.

Ситуация с Кулагиным, самым результативным российским баскетболистом в квалификации Кубка мира (Швед в ней провёл только один матч ― как из-за травм, так и в связи с участием «Химок» в Евролиге), стала абсолютной неожиданностью для всех, включая Дмитрия. Перед началом тренировочного лагеря сборной, открывшегося в июле, универсальный защитник вместе со всеми другими кандидатами на поездку в Китай проходил медосмотр, который выявил у 27-летнего баскетболиста отслоение сетчатки обоих глаз, потребовавшее безотлагательного лечения.

«Я до сих пор нахожусь в недоумении, ведь никогда не жаловался на проблемы с глазами. Огромная благодарность врачам сборной России. Можно сказать, что они спасли моё зрение», ― отметил в комментарии официальному сайту РФБ Дмитрий, которому по рекомендации медиков пришлось отказаться от выступления на первенстве планеты.

Чем травмы Шведа и Кулагина грозят сборной России?

Максимально возможные три победы на подготовительном турнире в Вероне, где российские баскетболисты поочерёдно обыграли команды Венесуэлы, Италии и Сенегала, могут ввести неискушённых болельщиков в заблуждение. Мол, бомбардирский талант снайпера-ветерана Виталия Фридзона и энергия молодых игроков вроде Григория Мотовилова, отчаянно цепляющихся за шанс всей своей жизни, помогут если не полностью компенсировать отсутствие Кулагина со Шведом, то хотя бы минимизировать его влияние на итоговый результат.

На самом деле это не так. Баскетболистов такого калибра, способных делать разницу на самом высоком уровне (как это было, например, в поединках плей-офф предыдущего чемпионата Европы), невозможно полностью заменить ни при помощи хитроумной тактики, ни ценой увеличения нагрузок на других опытных исполнителей.

Например, на Никиту Курбанова и Андрея Воронцевича, от которых на Кубке мира в любом случае требовалось бы делать на площадке буквально всё. Тем более всего за три недели, оставшиеся до начала турнира.

«Теперь сборной будет тяжеловато. Хотя по тем товарищеским матчам, которые мы видели в Москве и Вероне, можно сказать, что у наших игроков есть большое желание, энергия и характер. Хватит ли этого, чтобы решить поставленные задачи, — покажет только баскетбольная площадка. Давать прогнозы, учитывая, сколько травм свалилось на нашу команду, надо предельно осторожно», ― сказал «Известиям» чемпион Евробаскета-2007 в составе российской команды, а ныне глава департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов.

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И с ним нельзя не согласиться, учитывая, что во встрече с Сенегалом небольшое повреждение получил ещё и форвард Сергей Карасёв, травмировавший палец ноги в столкновении с соперником.

Нехватка двух игроков экстра-класса в задней линии, один из которых владеет уникальным навыком приносить команде очки даже в самых сложных ситуациях (и не забывать при этом «кормить» передачами партнёров в более выгодных позициях), а второй является настоящим универсалом и в поединках за сборную самозабвенно отрабатывает каждый эпизод на обеих сторонах площадки, вряд ли скажется сразу.

На первой групповой стадии Кубка мира дружине Базаревича предстоит встретиться с весьма заурядными оппонентами ― за вычетом, разумеется, команды Аргентины, входящей в элиту мирового баскетбола, ― и россиянам придётся сильно постараться, чтобы занять место ниже второго в борьбе со сборными Южной Кореи и Нигерии.

А вот дальше проблемы, безусловно, возникнут: вклиниться в борьбу за медали без Шведа и Кулагина, не говоря уже о Тимофее Мозгове, который тоже не полетит в Китай, отечественным баскетболистам будет невероятно сложно. Но вопрос попадания в число участников олимпийской квалификации, в четырёх турнирах которой сыграют в общей сложности 24 сборные, россияне должны решать в любом составе, чтобы претендовать на поездку в Токио в следующем году.