ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера баскетбольной Евролиги

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Американский защитник Майк Джеймс перешёл из итальянского «Милана Олимпии» в московский баскетбольный клуб ЦСКА.
ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера баскетбольной Евролиги
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Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Отмечается, что контракт с игроком подписан на один сезон.

В прошлом сезоне Джеймс стал лучшим снайпером Евролиги. В среднем он набирал по 19,8 очка и делал 6,4 результативные передачи. Помимо этого, баскетболист стал лидером Евролиги по попаданиям с трёхочковой зоны и штрафных.

Ранее сообщалось, что экс-игрок ЦСКА Милош Теодосич не сыграет на КМ по баскетболу из-за травмы.

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