ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера баскетбольной Евролиги
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Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.
Отмечается, что контракт с игроком подписан на один сезон.
В прошлом сезоне Джеймс стал лучшим снайпером Евролиги. В среднем он набирал по 19,8 очка и делал 6,4 результативные передачи. Помимо этого, баскетболист стал лидером Евролиги по попаданиям с трёхочковой зоны и штрафных.
Ранее сообщалось, что экс-игрок ЦСКА Милош Теодосич не сыграет на КМ по баскетболу из-за травмы.