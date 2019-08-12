ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера баскетбольной Евролиги

Американский защитник Майк Джеймс перешёл из итальянского «Милана Олимпии» в московский баскетбольный клуб ЦСКА.

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Отмечается, что контракт с игроком подписан на один сезон.

В прошлом сезоне Джеймс стал лучшим снайпером Евролиги. В среднем он набирал по 19,8 очка и делал 6,4 результативные передачи. Помимо этого, баскетболист стал лидером Евролиги по попаданиям с трёхочковой зоны и штрафных.

Ранее сообщалось, что экс-игрок ЦСКА Милош Теодосич не сыграет на КМ по баскетболу из-за травмы.