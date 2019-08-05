Мозгов рассказал о необычном условии в контракте с «Химками»

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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов рассказал о нюансах контракта с подмосковными «Химками».
Мозгов рассказал о необычном условии в контракте с «Химками»
  • © РИА Новости

«Могу только сказать, что условия контракта не совсем обычные. Последний сезон я не играл, так как было травмировано колено, и существует вероятность, что у меня не получится пройти медосмотр из-за состояния ноги. Потому в контракте имеется пункт, который это учитывает, — такая как бы страховка для «Химок», да и для меня тоже», — цитируют Мозгова «Известия».

В последнем сезоне российский центровой не сыграл ни одного матча, числясь в «Орландо Мэджик». Летом Мозгов был отчислен из команды.

Ранее Мозгов заявил, что попытается вернуться в НБА.

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